Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел в Китай из московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайского лидера провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Почетный караул исполнил гимны двух стран.

Напомним, визит Си Цзиньпина в Россию продолжался с 20 по 22 марта. Глава КНР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Были подписаны документы, направленные на углубление сотрудничества между державами.