Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел в Китай из московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.
Китайского лидера провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Почетный караул исполнил гимны двух стран.
Напомним, визит Си Цзиньпина в Россию продолжался с 20 по 22 марта. Глава КНР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Были подписаны документы, направленные на углубление сотрудничества между державами.
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