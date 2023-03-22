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  • Опубликована сегодня в 9:38

Самолет главы КНР вылетел из Москвы

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел в Китай из московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайского лидера провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Почетный караул исполнил гимны двух стран.

Напомним, визит Си Цзиньпина в Россию продолжался с 20 по 22 марта. Глава КНР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Были подписаны документы, направленные на углубление сотрудничества между державами.

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