Во вторник, 21 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча запланирована на первую половину дня. Ранее, на встрече глав правительств двух стран, Мишустин отметил, что Россия и Китай вместе готовы противостоять нарастающему давлению со стороны стран Запада.
Кроме того, премьер-министр отметил, что у Москвы и Пекина совпадают подходы ко многим проблемам современности. В частности, обе страны выступают за формирование многополярной международной системы.
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