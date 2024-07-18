Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что отношения между ЕС и Китаем переходят от сотрудничества к соперничеству из-за безграничной дружбы Китая с Россией, агрессивной позиции и несправедливой экономической конкуренции с Европой.
Она отметила, что ЕС и Китай вступили в эпоху геостратегического соперничества. "Более агрессивная позиция и недобросовестная экономическая конкуренция со стороны Китая, его "безграничная" дружба с Россией и динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к конкуренции", — добавила она.
По ее мнению, в оружие превращаются "все виды политики, от энергетики до миграции и климата". "В результате наш международный порядок, основанный на правилах, ослабевает, а наши глобальные институты становятся менее эффективными", — сообщила Урсула фон дер Ляйен.
В мае, на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и открытию перекрестных годов культуры, российский президент Владимир Путин описал отношения России и Китая фразой "русский с китайцем — братья навек" из песни 1949 года. В мае 2024 года Путин совершил государственный визит в Китай.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office
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