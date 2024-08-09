Китай поддержал проведение ВЭФ во Владивостоке

Китай выразил поддержку проведению Россией 9-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), надеясь, что мероприятие станет стимулом для углубления регионального сотрудничества, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.

Форум ВЭФ-2024 запланирован на период с 3 по 6 сентября и пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В китайском МИД подчеркнули, что Восточный экономический форум играет значительную роль для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, предоставляя им платформу для достижения договорённостей по сотрудничеству и совместному развитию.

Китай поддерживает Россию в успешном проведении 9-го Восточного экономического форума и надеется, что это событие будет способствовать укреплению регионального взаимодействия, отметили в офисе официального представителя МИД КНР.

Фото: From Wikimedia Commons/ kremlin.ru