Китай в ответ на повышение пошли Канадой, повысил пошлины на импорт Канадских продуктов

Китай в ответ повышает пошлины на коноплю и химпродукцию из Канады

В ответ на введение Канадой тарифных ограничений на импорт электромобилей и стали с алюминием из Китая, Пекин объявил о начале расследования в отношении поставок канадской конопли и некоторых химических продуктов.

Китай решительно осуждает дискриминационные меры, принятые против его импорта Канадой, и объявил о планах использовать механизм разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Ведомство также сообщило о проведении антидемпингового расследования относительно канадской химической продукции.

Канада экспортирует в Китай более половины своего урожая конопли, поэтому реакция Пекина может существенно повлиять на торговые отношения между странами.

В 2019 году Китай уже использовал поставки конопли в торговых конфликтах с Канадой, тогда была остановлена деятельность двух канадских экспортёров, но через три года все ограничения были сняты.

Из-за тарифных ограничений Китай может обратиться к другим странам для поставок конопли. Аналитики предполагают, что в качестве альтернативных поставщиков могут выступить Австралия или Украина.

На фоне торгового конфликта с Канадой китайская промышленность, связанная с коноплёй, терпит убытки из-за снижения цен на коноплю и увеличения тарифных ограничений.

Реакция Китая может привести к дальнейшим торговым конфликтам.

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