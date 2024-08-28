США начинают бояться: Китай показать свою силу, ограничив поставки редкоземельных металлов

Введение Китаем ограничений на экспорт стратегически важных редкоземельных металлов, включая германий и галлий, привело к резкому росту цен на них в европейских странах. По данным издания Financial Times, эти металлы играют ключевую роль в производстве микросхем, электроники, солнечных батарей и аккумуляторов для электромобилей.

Китай является основным мировым производителем и поставщиком редкоземельных металлов, поэтому его решения по экспорту существенно влияют на глобальные производственные цепочки. Ограничения, введённые Пекином, оказывают значительное воздействие на производство соответствующей продукции в других странах.

Редкоземельные металлы имеют критическое значение для производства микропроцессоров, солнечных панелей и приборов ночного видения. В настоящее время Китай контролирует львиную долю производства галлия (98%) и существенную часть производства германия (60%). После введения экспортных ограничений объёмы поставок этих металлов сократились почти наполовину.

Торговая напряжённость между Китаем и США сохраняется, и, по мнению FT, это может привести к дальнейшему росту цен на важные компоненты. Кроме того, существует вероятность, что Китай введёт ограничения на экспорт материалов для солнечных батарей и ветряных электростанций.

Западные страны, такие как США, предпринимают попытки снизить свою зависимость от китайских поставок, налаживая сотрудничество с другими поставщиками, например, Вьетнамом.

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