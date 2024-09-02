Три китайских бренда в совокупности реализовали на 23% больше авто, чем в августе 2023 года

В В августе китайские производители электромобилей продемонстрировали значительный рост поставок. Nio реализовала 20 176 электромобилей, что на 4% больше, чем в августе 2023 года. Это четвёртый месяц подряд, когда объём поставок превышает отметку в 20 тысяч автомобилей.

Три китайских бренда в совокупности реализовали 82 334 электромобиля в прошлом месяце, что на 20% больше, чем в августе 2023 года. За период с января по август они реализовали около 493 тысяч электромобилей, что на 34% превышает аналогичный период прошлого года.

В августе BYD реализовала 373 тысяч машин (рост на 36%), Li Auto — 48,1 тысячи (рост на 38%), а Zeekr — 18 тысяч (рост на 46%). По мнению экспертов, достичь таких результатов производителям удалось благодаря государственным субсидиям в рамках программы trade-in, а также активному выкупу автомобилей дилерскими центрами перед началом осени.

Аналитик инвестбанка Nomura Джоэль Инь предполагает, что рынок вступает в фазу пикового спроса на фоне ограниченного числа новых моделей и растущего количества акций и программ лояльности для клиентов.

В середине августа Евросоюз представил окончательный вариант документа о введении пошлин на поставки китайских электромобилей, которые планируется ввести с ноября. В настоящее время действуют временные тарифы, размер которых варьируется в зависимости от бренда.

В понедельник на Гонконгской бирже котировки акций Li Auto снизились на 4,4%, BYD — на 2,3%, XPeng — на 0,6%.

Ещё в мае США повысили пошлины на электромобили из Китая в четыре раза, до 100%. В Белом доме заявили, что эта мера направлена на защиту американских производителей от китайского импорта, который, по их мнению, субсидируется на государственном уровне. Канада также планирует ввести 100-процентные пошлины на электромобили из Китая.

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