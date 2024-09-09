Хит в Китае: Осенью в России стартуют продажи премиального Hongqi HS5

В этом году компания Hongqi планирует выпустить обновлённую версию своего среднеразмерного премиум-кроссовера HS5. Эту информацию предоставили официальные представители бренда.
Руководство российского подразделения марки сообщило, что эта модель уже доступна на рынке в ограниченном количестве, но теперь планируется её полномасштабный официальный запуск. Для обеспечения бесперебойного обслуживания автомобиля уже созданы необходимые запасы комплектующих и расходных материалов.
Обновлённый кроссовер будет представлен в двух ценовых категориях: 5,39 млн рублей и 5,99 млн рублей в зависимости от комплектации. Модель оснащена двухлитровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Среди внешних изменений стоит отметить увеличенную решётку радиатора и расширенный набор опций.
Фото: From Wikimedia Commons/ Zotyefan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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