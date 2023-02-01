Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 34 самолетов и девяти кораблей КНР. Отмечается, что 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Официальные отношения между КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
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