Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 34 самолетов и девяти кораблей КНР. Отмечается, что 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Официальные отношения между КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.