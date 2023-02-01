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  • Опубликована сегодня в 6:51
  • Изменена сегодня в 8:58

Китай возобновил военную активность вокруг Тайваня

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 34 самолетов и девяти кораблей КНР. Отмечается, что 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Официальные отношения между КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

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