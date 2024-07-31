Согласно информации от китайского издания Sohu, Япония оказалась в сложной ситуации из-за позиции Китая по вопросу Курильских островов.
Конфликт вокруг Курил длится много лет и является важным вопросом для японских властей. Каждый новый премьер-министр Японии обещает добиться прогресса в решении этого спора с Россией.
Однако, по данным китайских журналистов, недавно Китай значительно усложнил задачу для Японии. Когда Токио обратился в Пекин с просьбой поддержать свои претензии на Курилы, ответ китайского МИД стал неожиданным для Японии.
Китайские представители заявили, что вопрос Курил является внутренним делом России и Японии и должен решаться ими самостоятельно. При этом Китай подчеркивает важность соблюдения итогов Второй мировой войны.
Аналитики Sohu отмечают, что после такого ответа Япония была в замешательстве. Пекин дал понять, что не намерен вмешиваться в спор и поддерживает признание Россией этих территорий.
Фото: commons.wikimedia.org/CHK46(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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