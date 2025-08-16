Не заправляйте китайский автомобиль АИ-92: опасность для двигателя и большие расходы на ремонт

Российским водителям стоит отказаться от заправки современных автомобилей, в том числе китайских, бензином АИ-92, предупредил автоэксперт Михаил Колодочкин. В интервью для "Газеты.Ru" он объяснил, что китайские производители включают в технические характеристики своих автомобилей информацию о возможности эксплуатации на этом топливе, однако, по мнению специалиста, такие данные являются лишь маркетинговым ходом для увеличения спроса на китайские автомобили.

Маркетинговый ход или опасность для двигателя?

Колодочкин отметил, что производители заявляют, что их автомобили могут использовать дешевый бензин АИ-92, в отличие от дорогих моделей таких марок, как Peugeot или Renault. Однако, по мнению эксперта, это своего рода уловка для того, чтобы подчеркнуть экономичность китайских машин. "Это небольшой развод", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что АИ-92 можно использовать только в экстренных случаях, например, при отсутствии рекомендованного топлива. Однако постоянное использование этого бензина приведет к проблемам с двигателем.

"Если регулярно заправлять АИ-92, то мотор не выдержит. Будет происходить детонация — взрывы в цилиндрах, что приведет к серьезным повреждениям двигателя", — пояснил Колодочкин.

Это, в свою очередь, может привести к необходимости дорогостоящего ремонта или даже замены силового агрегата.

Советы по эксплуатации

Вместо того, чтобы использовать АИ-92, водителям китайских автомобилей рекомендуется придерживаться рекомендаций производителей и заправляться топливом, соответствующим стандартам для их машин. Эксперт также добавил, что использование низкокачественного топлива может не только повредить двигатель, но и ухудшить экономию топлива и снизить общую эффективность работы автомобиля.