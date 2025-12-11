Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаги Китая и России
Флаги Китая и России
© commons.wikimedia.org by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:45

Китайская дипломатия в ответ на беспокойство Японии: совместные патрулирования — часть военного плана

Китайские и российские военные самолёты не нарушили воздушное пространство других стран — Минобороны России

В ответ на беспокойство Японии по поводу совместного патрулирования воздушных сил Китая и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) официальные лица Китая призвали не преувеличивать ситуацию. Об этом сообщает ТАСС. Китайский дипломат отметил, что действия авиации двух стран являются частью планового сотрудничества и не представляют угрозы для Японии.

Позиция Китая по поводу патрулирования

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Японии не следует "поднимать шум на пустом месте". Он пояснил, что совместное воздушное патрулирование, проведенное 9 декабря, является частью ежегодного плана военного сотрудничества между Китаем и Россией. Дипломат подчеркнул, что такие мероприятия демонстрируют "решимость и способность сторон совместно реагировать на вызовы региональной безопасности и поддерживать мир".

"Японской стороне нет никакой необходимости поднимать шум и принимать патрулирование на свой счет", — сказал Го Цзякунь.

Таким образом, Китай не видит причин для беспокойства со стороны Японии, считая действия авиации двух стран запланированным мероприятием, направленным на укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Совместное патрулирование

Министерство обороны России также прокомментировало проведение патрулирования. В ведомстве уточнили, что воздушное патрулирование было организовано в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2025 год и не преследовало цели противодействия третьим странам. Ведомство также подчеркнуло, что все действия российских и китайских военных самолетов соответствовали международному праву, и нарушение воздушного пространства других государств не произошло.

По информации Минобороны России, в ходе патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями других стран на отдельных участках маршрута. Это, по словам представителей ведомства, является стандартной практикой для таких мероприятий.

