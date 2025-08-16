Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Где безопаснее, чем в Европе? Почему китайские путешественники выбрали Москву

Автотуристы из Китая назвали Россию комфортной страной на фоне ограблений в Европе

Полсотни стран за полгода — и вот они в Москве. Преподаватели из Китая, Ли Баймин и Е Чжэнчжэн, совмещают страсть к путешествиям с необычным образом жизни: весь мир — их маршрут, трейлер — их дом. Начав путь из Китая, супруги уже объехали десятки стран и недавно прибыли в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Без приключений — не путешествие
На своём доме на колёсах пара успела пересечь границы более 50 государств, включая:

  • Швецию
  • Нидерланды
  • Австрию
  • Испанию
  • Францию
  • Германию
  • Турцию
  • Белоруссия
  • Польшу
  • Монако
  • Латвию
  • Норвегию — и это далеко не полный список.

На двери трейлера — целая галерея флагов. Каждая наклейка — символ очередной страны, где они останавливались хотя бы на несколько дней.

Москва — неожиданное спокойствие
Добравшись до российской столицы, супруги признались: именно здесь они почувствовали настоящую безопасность и комфорт.

"В Москве нам спокойно. Даже лучше, чем в городах Европы", — поделились путешественники.

Они рассказали, что во время европейского этапа маршрута сталкивались с грабежами. В частности, в Риме неизвестные взломали замок на их трейлере. Такие случаи не единичны, и каждый оставляет неприятный след. Тем ценнее для них опыт пребывания в России, где, по их словам, подобного не произошло.

Дом на колёсах — стиль жизни
Ли Баймин и Е Чжэнчжэн не просто туристы, а настоящие амбассадоры свободного передвижения. Их история — это пример того, как можно соединить преподавание, исследование мира и простую человеческую страсть к дороге.

Их дом-трейлер — это не просто средство передвижения, а мини-университет, кухня, спальня и офис в одном. Пара ведёт дневники, снимает видео, сохраняет воспоминания, и каждое новое государство — ещё одна глава их мировой одиссеи.

