Российские предприниматели не могут выкупать товар в Китае

Некоторые российские компании сталкиваются с растущими задержками и ростом расходов на платежи торговым партнерам в Китае, из-за чего на счетах застряли десятки миллиардов юаней. Проблемы начались после угроз Запада ввести вторичные санкции за сотрудничество с Россией, пишет Reuters.

С июня, после того как Минфин расширил механизм санкций против иностранных банков за сотрудничество с Россией, китайские банки начали занимать очень строгую позицию в отношении межстрановых транзакций. В августе проблема обострилась, сообщают источники агентства.

Предприниматели справляются с таким положением дел по-разному. Так, рабочий вариант одного из опрошенных Reuters российских бизнесменов, заключался в покупке золота, перевозке его в Гонконг и дальнейшей продаже, чтобы положить наличные на счет в местном банке.

Также некоторые российские компании используют цепочки посредников в третьих странах для обработки своих транзакций и обхода проверок на соответствие нормативным требованиям, которые проводят китайские банки. В результате расходы на обработку транзакций выросли до 6% от транзакционных платежей, в отличие от почти нулевых показателей ранее, пишет агентство.

Проблемы в межбанковских операциях с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у российских властей, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят гладко и с обеих сторон есть политическая воля, сообщил Reuters банковский источник.

В Кремле признают проблемы в сложившейся ситуации:

"При таких объемах и в такой недружелюбной обстановке невозможно избежать некоторых проблемных ситуаций", — заявил Reuters пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но по-настоящему партнерский дух наших отношений позволяет нам обсуждать и решать текущие вопросы конструктивно", — добавил Песков.

Однако серьезной обеспокоенности проблемы в межбанковских операциях с Китаем у российских властей не вызывают, поскольку платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят гладко и с обеих сторон есть политическая воля, сообщил Reuters банковский источник.

Китай является крупнейшим торговым партнером России. Согласно официальным данным китайского Главного таможенного управления, в первой половине 2024 года двусторонняя торговля между Россией и Китаем выросла на 1,6% до 137 млрд долларов.

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