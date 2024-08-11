Проблемы на дорогах Китая: беспилотные автомобили ломают дорожный трафик

В китайском мегаполисе Ухань массовое внедрение беспилотных такси от техногиганта Baidu привело к значительным транспортным проблемам.

В отдельных районах города начали формироваться огромные заторы, несмотря на ограниченное количество робоавтомобилей. Проблема заключается в том, что автономные машины не всегда учитывают местные особенности вождения и часто нарушают правила дорожного движения.

На сегодняшний день в Ухане функционирует около 500 беспилотных такси. К концу года их число должно увеличиться до 1000, и текущий этап тестирования планируется преобразовать в полноценный сервис пассажирских перевозок под названием Apollo Go.

Хотя парк автономных машин пока невелик по сравнению с общим числом такси в городе, водители уже выражают обеспокоенность в связи с ростом числа этих транспортных средств.

Ожидается, что внедрение роботакси усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на перевозки. Однако аналитики рынка предупреждают, что такая стратегия может оказаться невыгодной и привести новый сервис к финансовым трудностям.

Водители такси также столкнутся с необходимостью адаптироваться к изменившимся условиям, а правительство будет вынуждено разрабатывать меры поддержки для транспортной отрасли.

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