Китай снова призвал США следовать принципу "единого Китая" и прекратить поставки оружия на Тайвань

В ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном министр иностранных дел КНР Ван И призвал Соединённые Штаты прекратить поставки вооружений Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковым Китаем, руководствуясь принципом "единогоКитая".
Ван И подчеркнул, что США должны соблюдать принцип "одного Китая" и положения трёх совместных коммюнике Китая и США, а также прекратить поставки вооружений Тайваню и способствовать мирному урегулированию тайваньского вопроса. Он также призвал американскую сторону следовать договорённостям, достигнутым на встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско осенью 2023 года, где американская сторона подтвердила свою приверженность принципу "одного Китая".
Салливан посетил Китай с 27 по 29 августа. Это первый визит помощника президента США по национальной безопасности в Китай за последние восемь лет, а также его первый визит в КНР в этой должности.
Ван И также отметил, что Китай выступает за мирное разрешение украинского конфликта дипломатическими методами и призвал Вашингтон не перекладывать ответственность за ситуацию на Украине на Китай.
Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню ракет, включая противопехотные и противотанковые боеприпасы Switchblade 300, общей стоимостью более 60 миллионов долларов.
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