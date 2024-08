Проход военного судна, который принадлежит Канаде, через Тайваньский пролив создаёт угрозу стабильности. Об этом сказано в заявлении Восточного театра боевого командования НОАК, информирует РИА Новости.

Как сообщает один из пяти военных округов Вооружённых сил Китайской Народной Республики, военный корабль, который принадлежит государству в Северной Америке, прошёл через пролив между восточным берегом материка Евразия и островом Тайвань. О том, что служащее в Вооружённых силах Канады боевое судно класса "Галифакс", который считается седьмым кораблём в своём классе, разработанный по проекту канадского патрульного фрегата, прошёл через Тайваньский пролив, информировала и сама канадская армия.

В заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК сообщается, что подобными действиями Канада порождает беспорядок и угрожает миру в проливе.

Также стало известно, что Народно-освободительная армия Китая на данный момент осуществляет контроль и слежку за боевым кораблём Канады, пока оно проходит через пролив. Отмечается, что в случае необходимости армия Китая готова моментально приступить к выполнению боевых задач.

