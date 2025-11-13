Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гонконг
Гонконг
© commons.wikimedia.org by Yinan Chen is licensed under Public Domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:12

Китай встречает так, будто времени нет: толпы сжимают туристов до грани терпения

Китай открывает туристам культурный шок из-за плотных толп, резких блюд и традиций

Блогер и путешественница Елена Лисейкина рассказала о своих необычных впечатлениях от поездки в Китай, которые могут удивить тех, кто привык к европейским стандартам. На своем дзен-канале "Путешествия с фотокамерой" она описала, с чем сталкиваются туристы в Поднебесной, и какие культурные особенности могут оказаться неожиданными.

Личное пространство и плотные толпы

Один из первых и самых заметных аспектов путешествия, по мнению Елены, — это полное отсутствие личного пространства в общественных местах. В Китае, особенно в таких местах как метро или туристические достопримечательности, просто невозможно избежать тесных контактов с другими людьми.

"В метро вас буквально впихивают в вагон специальные "толкатели", — рассказывает блогер.

На Великой Китайской стене, по её словам, также наблюдается огромное скопление людей, а в пекинском Запретном городе пробраться через толпу становится настоящим испытанием.

Санитарные нормы и привычки

Елена отметила, что санитарные нормы в Китае значительно отличаются от привычных для европейцев. На вокзалах и в крупных торговых центрах часто можно встретить не унитазы, а отверстия в полу, которые местные жители считают более гигиеничными. Это может быть непривычно и даже немного шокировать туристов, особенно тех, кто впервые сталкивается с такими особенностями.

Китайская кухня: не то, что вы ожидаете

Приехав в Китай, Елена развеяла миф о том, что рис является основой каждого китайского блюда. Напротив, большую роль в местной кухне играют лапша, мясо и овощи. Она также подчеркнула, что китайская кухня в своей аутентичной версии сильно отличается от того, что россияне привыкли считать "китайской едой". Блюда, по её словам, часто бывают резкими на вкус, жирными и содержат неожиданные сочетания ингредиентов, которые могут оказаться необычными для европейских гурманов.

Детская одежда и культурные особенности

Особое удивление у Елены вызвала китайская традиция одевать маленьких детей в штаны с разрезом вместо подгузников. Для местных жителей совершенно нормально, если ребенок справляет нужду прямо на улице или в парке, что может шокировать иностранных туристов. Также блогер отметила, что в Китае довольно распространено громкое отхаркивание на публике, что также вызывает у гостей страны некоторую неловкость.

Громкие разговоры и местная манера общения

Ещё одной культурной особенностью, к которой непросто привыкнуть, стало громкое общение китайцев. Особенно это проявляется в провинциальных районах, где местные жители часто разговаривают на повышенных тонах, что для европейцев может показаться агрессивным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра 11.11.2025 в 17:37
Белая буря на краю России: Камчатка переживает сильнейший циклон года

Сильнейший циклон накрыл Камчатку: отменены уроки в школах, задержаны авиарейсы, а дороги очищают круглосуточно. Штормовое предупреждение продлено до 13 ноября.

Читать полностью » В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки 10.11.2025 в 21:25
Сотни мешков карасей и ни грамма на продажу: Якутия живёт по законам мунхи

В Якутии стартовала мунха — древняя коллективная подлёдная рыбалка. Селяне выходят на лёд всем миром, делят улов и сохраняют традицию, которой сотни лет.

Читать полностью » Повышение утильсбора в России приведет к росту цен на автомобили — эксперт Александр Степанов 10.11.2025 в 12:41
Миллионы рублей на старом внедорожнике: как утильсбор изменит стоимость автомобилей

Узнайте, как повышение утильсбора в России повлияет на цены автомобилей! Какие модели подорожают сильнее всего. Как эксперты предлагают сдерживать инфляцию?

Читать полностью » Безвизовый режим с Китаем стимулирует рост туристических поездок — сообщает эксперт 10.11.2025 в 8:41
Шокирующий рост туристов в Китай: как безвизовый режим стал настоящим туризмом прорывом

В 3 квартале 2024 года 383 тыс. россиян посетили Китай. Безвизовый режим и растущий интерес к культуре страны привели к рекордному увеличению турпотока.

Читать полностью » МВД: Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России 09.11.2025 в 23:42
Где в России спят спокойно: МВД признало этот регион одним из лидеров по низкой преступности

Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России, уступив лишь Северному Кавказу. Лидерами стали Чукотка, Сириус и Ненецкий округ.

Читать полностью » В Приморском заповеднике впервые зафиксировали китайского бюльбюля 07.11.2025 в 22:28
Природа стирает границы: редкая птица из Китая прилетела в российский заповедник

В Приморском заповеднике впервые заметили китайского бюльбюля — редкую птицу, ранее встречавшуюся в России лишь шесть раз. Учёные считают это знаком расширения ареала.

Читать полностью » Хабаровск запустит сеть Wi-Fi из-за перебоев мобильного интернета — Александр Головко 07.11.2025 в 16:25
Город без сигнала: как Wi-Fi-проект Хабаровска стал ответом на цифровую нестабильность

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре создадут сеть из 25 точек общественного Wi-Fi, чтобы компенсировать перебои мобильного интернета. Проект реализуют при поддержке властей, операторов и бизнеса.

Читать полностью » На дорогах Приморья ожидается гололедица из-за температурных колебаний и осадков 07.11.2025 в 14:25
От минус восемнадцати до плюс двенадцати: синоптики предупредили о погодных контрастах в Приморье

В Приморье в выходные ожидается резкое потепление, мокрый снег и дождь. Из-за смены фронтов на дорогах образуется гололедица, а во Владивостоке температура поднимется до +12 градусов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Спортсменка завершила гонку и завоевала медаль Aqua Bike — SELF Staffers
Туризм
"Волшебный Байкал" станет крупнейшим круглогодичным курортом в регионе — Ассоциация туроператоров
Дом
Стив Эванс из Memphis Maids: порядок — это не только чистота, но и визуальный баланс
Спорт и фитнес
Тренировки активируют рост нейронных связей в мозге — врачи Гарварда
Дом
Профессионалы советуют использовать средство для посуды вместо дорогих очистителей стекла
Красота и здоровье
Окрашивание волос опасно в ряде случаев — дерматолог
Садоводство
Йод устраняет ранние признаки дефицита, улучшая цветение и развитие плодовых культур – Ольга Гусева
Культура и шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл попросили удалить снимки с 70-летия Крис Дженнер — Page Six
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet