Китай встречает так, будто времени нет: толпы сжимают туристов до грани терпения

Блогер и путешественница Елена Лисейкина рассказала о своих необычных впечатлениях от поездки в Китай, которые могут удивить тех, кто привык к европейским стандартам. На своем дзен-канале "Путешествия с фотокамерой" она описала, с чем сталкиваются туристы в Поднебесной, и какие культурные особенности могут оказаться неожиданными.

Личное пространство и плотные толпы

Один из первых и самых заметных аспектов путешествия, по мнению Елены, — это полное отсутствие личного пространства в общественных местах. В Китае, особенно в таких местах как метро или туристические достопримечательности, просто невозможно избежать тесных контактов с другими людьми.

"В метро вас буквально впихивают в вагон специальные "толкатели", — рассказывает блогер.

На Великой Китайской стене, по её словам, также наблюдается огромное скопление людей, а в пекинском Запретном городе пробраться через толпу становится настоящим испытанием.

Санитарные нормы и привычки

Елена отметила, что санитарные нормы в Китае значительно отличаются от привычных для европейцев. На вокзалах и в крупных торговых центрах часто можно встретить не унитазы, а отверстия в полу, которые местные жители считают более гигиеничными. Это может быть непривычно и даже немного шокировать туристов, особенно тех, кто впервые сталкивается с такими особенностями.

Китайская кухня: не то, что вы ожидаете

Приехав в Китай, Елена развеяла миф о том, что рис является основой каждого китайского блюда. Напротив, большую роль в местной кухне играют лапша, мясо и овощи. Она также подчеркнула, что китайская кухня в своей аутентичной версии сильно отличается от того, что россияне привыкли считать "китайской едой". Блюда, по её словам, часто бывают резкими на вкус, жирными и содержат неожиданные сочетания ингредиентов, которые могут оказаться необычными для европейских гурманов.

Детская одежда и культурные особенности

Особое удивление у Елены вызвала китайская традиция одевать маленьких детей в штаны с разрезом вместо подгузников. Для местных жителей совершенно нормально, если ребенок справляет нужду прямо на улице или в парке, что может шокировать иностранных туристов. Также блогер отметила, что в Китае довольно распространено громкое отхаркивание на публике, что также вызывает у гостей страны некоторую неловкость.

Громкие разговоры и местная манера общения

Ещё одной культурной особенностью, к которой непросто привыкнуть, стало громкое общение китайцев. Особенно это проявляется в провинциальных районах, где местные жители часто разговаривают на повышенных тонах, что для европейцев может показаться агрессивным.