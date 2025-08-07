Почему Китай стал хитом продаж у туроператоров — главные цифры и направления

Китай уверенно входит в пятёрку самых популярных направлений у российских туристов, обгоняя в динамике даже такие хиты, как Турция и Эмираты. Об этом рассказали на мероприятии PAC Fest, организованном туроператором PAC Group специально для турагентов. Наш корреспондент присутствовал на встрече и собрал ключевые цифры и тренды.

Впечатляющие цифры: рост в 1,8 раза

По словам генерального директора PAC Group Ильи Иткина, продажи туров в Китай за год выросли на 80%. Сейчас это направление:

входит в топ-5 по объёму продаж,

занимает 7% оборота компании.

Для сравнения:

Турция — 8%,

ОАЭ — 10%,

Мальдивы — 11%,

морские круизы — 30%.

Почему Китай снова в тренде?

Руководитель департамента по направлению Денис Полушин выделил несколько причин:

Безвизовый транзит

Позволяет находиться в Китае до 10 дней без визы — удобно для тех, кто:

летит со стыковкой;

отправляется в круиз из Шанхая;

выбирает групповой безвизовый тур с экскурсионной программой.

Широкий выбор программ

Кроме классических маршрутов (Пекин, Шанхай и др.), PAC Group предлагает авторские туры — с фокусом на нестандартные локации и локальный колорит.

Бонус: лучших турагентов 2025 года отправят в директорский тур в Тибет — один из самых самобытных регионов Китая.



Пляжи Хайнаня и круизы по Янцзы

Особой популярностью пользуется остров Хайнань — на него приходится до 60% всех поездок россиян в Китай. Курорт привлекает:

субтропическим климатом,

доступными отелями,

возможностью отдыхать без визы.

Среди менее известных, но впечатляющих предложений — речные круизы по Янцзы.

"Кто уже был — возвращаются в восторге", — отмечает Денис Полушин.

Параллельные тренды: Мальдивы и круизы

На PAC Fest также обсуждали островной отдых — особенно Мальдивы и Индийский океан, а также морские круизы, которые продолжают набирать обороты.

Персидский залив — 45% всех круизов

Маршруты из Дубая и Абу-Даби особенно удобны для россиян — прямые рейсы, виз не нужно.

Средиземное море — 41% продаж

Растёт число круизов из Стамбула, и русский язык стал официальным уже на шести лайнерах MSC Cruises.

Дополнительно помогает лояльность консульств Италии и Греции, которые стабильно выдают визы под круизы.

Туризм возвращается в Китай — но уже на новом уровне

Китай больше не воспринимается как исключительно экскурсионное направление. Теперь это:

семейный пляжный отдых,

экзотические маршруты,

интересные круизы,

бонусы и туры для агентов.

Судя по темпам роста и интересу турагентов, в 2026 году Китай вполне может обойти Мальдивы — не по экзотике, но по масштабам.