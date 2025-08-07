Почему Китай стал хитом продаж у туроператоров — главные цифры и направления
Китай уверенно входит в пятёрку самых популярных направлений у российских туристов, обгоняя в динамике даже такие хиты, как Турция и Эмираты. Об этом рассказали на мероприятии PAC Fest, организованном туроператором PAC Group специально для турагентов. Наш корреспондент присутствовал на встрече и собрал ключевые цифры и тренды.
Впечатляющие цифры: рост в 1,8 раза
По словам генерального директора PAC Group Ильи Иткина, продажи туров в Китай за год выросли на 80%. Сейчас это направление:
- входит в топ-5 по объёму продаж,
- занимает 7% оборота компании.
Для сравнения:
- Турция — 8%,
- ОАЭ — 10%,
- Мальдивы — 11%,
- морские круизы — 30%.
Почему Китай снова в тренде?
Руководитель департамента по направлению Денис Полушин выделил несколько причин:
Безвизовый транзит
Позволяет находиться в Китае до 10 дней без визы — удобно для тех, кто:
- летит со стыковкой;
- отправляется в круиз из Шанхая;
- выбирает групповой безвизовый тур с экскурсионной программой.
Широкий выбор программ
Кроме классических маршрутов (Пекин, Шанхай и др.), PAC Group предлагает авторские туры — с фокусом на нестандартные локации и локальный колорит.
Бонус: лучших турагентов 2025 года отправят в директорский тур в Тибет — один из самых самобытных регионов Китая.
Пляжи Хайнаня и круизы по Янцзы
Особой популярностью пользуется остров Хайнань — на него приходится до 60% всех поездок россиян в Китай. Курорт привлекает:
- субтропическим климатом,
- доступными отелями,
- возможностью отдыхать без визы.
Среди менее известных, но впечатляющих предложений — речные круизы по Янцзы.
"Кто уже был — возвращаются в восторге", — отмечает Денис Полушин.
Параллельные тренды: Мальдивы и круизы
На PAC Fest также обсуждали островной отдых — особенно Мальдивы и Индийский океан, а также морские круизы, которые продолжают набирать обороты.
- Персидский залив — 45% всех круизов
Маршруты из Дубая и Абу-Даби особенно удобны для россиян — прямые рейсы, виз не нужно.
- Средиземное море — 41% продаж
Растёт число круизов из Стамбула, и русский язык стал официальным уже на шести лайнерах MSC Cruises.
Дополнительно помогает лояльность консульств Италии и Греции, которые стабильно выдают визы под круизы.
Туризм возвращается в Китай — но уже на новом уровне
Китай больше не воспринимается как исключительно экскурсионное направление. Теперь это:
- семейный пляжный отдых,
- экзотические маршруты,
- интересные круизы,
- бонусы и туры для агентов.
Судя по темпам роста и интересу турагентов, в 2026 году Китай вполне может обойти Мальдивы — не по экзотике, но по масштабам.
