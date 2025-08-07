Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Открытый туризм в Китае
Открытый туризм в Китае
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Почему Китай стал хитом продаж у туроператоров — главные цифры и направления

Продажи туров в Китай выросли на 80% — направление вошло в топ-5

Китай уверенно входит в пятёрку самых популярных направлений у российских туристов, обгоняя в динамике даже такие хиты, как Турция и Эмираты. Об этом рассказали на мероприятии PAC Fest, организованном туроператором PAC Group специально для турагентов. Наш корреспондент присутствовал на встрече и собрал ключевые цифры и тренды.

Впечатляющие цифры: рост в 1,8 раза
По словам генерального директора PAC Group Ильи Иткина, продажи туров в Китай за год выросли на 80%. Сейчас это направление:

  • входит в топ-5 по объёму продаж,
  • занимает 7% оборота компании.

Для сравнения:

  • Турция — 8%,
  • ОАЭ — 10%,
  • Мальдивы — 11%,
  • морские круизы — 30%.

Почему Китай снова в тренде?
Руководитель департамента по направлению Денис Полушин выделил несколько причин:

Безвизовый транзит
Позволяет находиться в Китае до 10 дней без визы — удобно для тех, кто:

  • летит со стыковкой;
  • отправляется в круиз из Шанхая;
  • выбирает групповой безвизовый тур с экскурсионной программой.

Широкий выбор программ
Кроме классических маршрутов (Пекин, Шанхай и др.), PAC Group предлагает авторские туры — с фокусом на нестандартные локации и локальный колорит.

Бонус: лучших турагентов 2025 года отправят в директорский тур в Тибет — один из самых самобытных регионов Китая.

Пляжи Хайнаня и круизы по Янцзы
Особой популярностью пользуется остров Хайнань — на него приходится до 60% всех поездок россиян в Китай. Курорт привлекает:

  • субтропическим климатом,
  • доступными отелями,
  • возможностью отдыхать без визы.

Среди менее известных, но впечатляющих предложений — речные круизы по Янцзы.

"Кто уже был — возвращаются в восторге", — отмечает Денис Полушин.

Параллельные тренды: Мальдивы и круизы
На PAC Fest также обсуждали островной отдых — особенно Мальдивы и Индийский океан, а также морские круизы, которые продолжают набирать обороты.

  • Персидский залив — 45% всех круизов

Маршруты из Дубая и Абу-Даби особенно удобны для россиян — прямые рейсы, виз не нужно.

  • Средиземное море — 41% продаж

Растёт число круизов из Стамбула, и русский язык стал официальным уже на шести лайнерах MSC Cruises.

Дополнительно помогает лояльность консульств Италии и Греции, которые стабильно выдают визы под круизы.

Туризм возвращается в Китай — но уже на новом уровне
Китай больше не воспринимается как исключительно экскурсионное направление. Теперь это:

  • семейный пляжный отдых,
  • экзотические маршруты,
  • интересные круизы,
  • бонусы и туры для агентов.

Судя по темпам роста и интересу турагентов, в 2026 году Китай вполне может обойти Мальдивы — не по экзотике, но по масштабам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как я нырнул в бурлиющую воду Боко-Котора и чуть не утонул сегодня в 11:15

Свобода весла в Черногории: мой день на каяке среди крутых утёсов

Проведите день, скользя по бирюзовым волнам Боко-Котора без гида: мой опыт — от первых неуклюжих гребков до секретных бухт и забавных конфузов.

Читать полностью » Ростовская область готовит автотуристический прорыв по программе По дороге на юг сегодня в 10:15

До 2035 года в регионе модернизируют дороги, создадут кемпинги и отели, чтобы сделать путь на юг комфортным и безопасным.

Читать полностью » Где в Подгорице купить настоящий козий сыр и кристально чистое оливковое масло сегодня в 10:13

Поход на рынок в Черногории: местные продавцы раскрывают, как выбрать сыр и масло без ошибок

Прогуляйтесь по рынкам Черногории со мной: от дольки копчёного Njeguški Sir до бутылки холодного отжима оливкового масла — где искать и как не переплатить.

Читать полностью » Как я отыскал идеальную чорбу и плескавицу вдали от туристов в Черногории сегодня в 9:10

Уличная еда Подгорицы: горячая чорба и сочная плескавица на каждой улице

Откройте для себя два символа подгоричской уличной еды — наваристую чорбу и сочную плескавицу. Мой опыт: где искать, как пробовать и не переплачивать.

Читать полностью » Как я выпросил скидку на базаре в Черногории без единого слова сегодня в 8:08

Жесты, улыбка и нюх местного: мой трюк с ценником на рынке в Черногории

Я отправился на утренний рынок в Подгорице, не зная ни слова по-монтанегрински, и тем не менее выпросил у старушки-продавца скидку — подробности моей процедуры жестов и улыбок.

Читать полностью » Как я хотел заказать кофе, а получил сюрприз от официанта в Черногории сегодня в 7:06

Когда "да" на жестах оказалось "нет": мой языковой конфуз в кафе Черногории

Заказал капучино и думал, что понял официанта. Оказалось, он говорил что-то совсем другое, и моя улыбка стала главной разгадкой ситуации.

Читать полностью » Как я искал идеальный эспрессо в тихих улочках Подгорицы сегодня в 6:03

Кофейни вне туристических маршрутов: мой маршрут по Подгорице

Пошёл за эспрессо — нашёл уютные кофейни с авторскими десертами и спокойной атмосферой вдали от толп. Мой гид по лучшим адресам Подгорицы.

Читать полностью » Как я нашёл идеальный бутерброд с хамоном среди уличных киосков Будвы сегодня в 5:57

От сочных ćevapi до необычного мороженого с базиликом: гастротур по Будве

Прогуляйтесь по Будве вместе со мной: от бутербродов с прошутто до шарика мороженого с базиликом и свежих мидий на шпажках — уличная еда, которая не ударит по кошельку и порадует вкус.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как правильно собирать картофель для долгосрочного хранения: советы огородникам
Наука и технологии

Генетики обнаружили новые функции вирусных последовательностей в геноме
Спорт и фитнес

Снижение подвижности суставов усложняет спуск на пол у пожилых — данные от врачей-физиотерапевтов
Наука и технологии

Учёные выяснили, что древние люди начали употреблять клубни 2,3 млн лет назад
Культура и шоу-бизнес

"Литрес": Достоевский, Набоков и Ремарк стали самыми читаемыми классиками в 2025 году
Наука и технологии

В Харране обнаружена керамическая чаша с надписью XII века — исследование
Садоводство

Сокращение субсидий ЕС может вызвать массовое закрытие хозяйств в Италии
Красота и здоровье

Как диета влияет на артрит: 5 продуктов, которые стоит вернуть в рацион
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru