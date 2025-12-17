Китай тянет вверх, Индонезия сдаёт позиции: угольный рынок вошёл в фазу ожидания

Мировой рынок угля входит в фазу стабилизации после достижения рекордных показателей, и в ближайшей перспективе резких изменений не ожидается. Несмотря на отдельные региональные колебания, общий уровень добычи остается высоким, а спрос — сдержанным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый отчет Международного энергетического агентства.

Глобальные итоги и прогноз на 2025 год

Согласно оценке МЭА, по итогам 2025 года мировая добыча угля сохранится примерно на уровне 2024 года, когда был зафиксирован исторический максимум. Таким образом, рынок фактически выходит на плато после периода роста, наблюдавшегося в предыдущие годы.

Аналитики агентства отмечают, что в первой половине 2025 года динамика добычи в отдельных странах оставалась разнонаправленной. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Китае, что оказало существенное влияние на общие мировые показатели.

"Мировая добыча угля в 2025 году прогнозируется на уровне, аналогичном историческому максимуму, достигнутому в 2024 году. В первой половине 2025 года добыча угля в Китае выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — говорится в отчете МЭА.

Китай, Индия и Индонезия

По итогам всего 2025 года МЭА ожидает увеличения добычи угля в Китае примерно на 1%. Это отражает стремление страны поддерживать энергетическую безопасность на фоне высокого внутреннего потребления, несмотря на развитие альтернативных источников энергии.

В Индии, напротив, темпы роста добычи, наблюдавшиеся в последние годы, начнут замедляться. В Индонезии прогнозируется сокращение добычи угля — впервые с начала пандемии COVID-19. Такой разворот связан с изменениями в экспортных потоках и конъюнктуре мирового рынка.

США и долгосрочные тенденции

В Соединенных Штатах, по оценке агентства, добыча угля будет расти за счет увеличения внутреннего спроса.

В МЭА подчеркивают, что в долгосрочной перспективе рынок будет постепенно снижаться.

"Учитывая значительные запасы угля в большинстве регионов и слабый мировой спрос, мы прогнозируем, что к 2030 году мировое производство угля немного снизится", — отмечается в агентстве.

При этом глобальная картина остается сдержанной: значительные запасы топлива и слабый мировой спрос ограничивают потенциал дальнейшего роста производства.