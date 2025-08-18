Пятизвёздочный отдых или крысиный переполох: каким оказался Хайнань

Казалось бы, отдых на главном курорте Китая — Хайнане — должен оставлять только положительные впечатления. Однако отзыв россиянки Анны, опубликованный порталом "Тонкости туризма" на платформе "Дзен", оказался полон разочарований.

Отель: чисто, но крысы рядом

Анна остановилась в пятизвездочном Sanya Junji Seaview Hotel. Внутри территория выглядела ухоженной и аккуратной, однако несколько раз женщина замечала огромных крыс, которые спокойно разгуливали по своим делам.

За пределами отеля — "полный хаос"

"А вот за территорией начинается какое-то безумие. Все помои с очистками выливают прямо на улицы города, вонь стоит отменная, крыс едва ли не больше, чем китайцев. Жирный минус", — поделилась туристка.

Город без жизни после заката

Еще один неприятный сюрприз — ночная Санья. По словам россиянки, после восьми вечера город буквально вымирает:

магазины и кафе закрыты,

дискотеки и бары не работают,

на территории отеля выключают уличное освещение.

"Нам откровенно нечем было заняться, так как закрыто все и везде, а спать так рано мы не привыкли", — рассказала Анна.

Море и цены — тоже разочарование

Купание на Хайнане не принесло удовольствия: вода оказалась мутной, а волны постоянно поднимали песок. Сувениры, по словам туристки, стоили дороже, чем в Москве.

Итог: разовый опыт

Анна подвела итог своему путешествию: