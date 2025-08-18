Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Желтая башня, Ухань
Желтая башня, Ухань
© commons.wikimedia.org by Gary Todd from Xinzheng, China is licensed under CC0
Опубликована сегодня в 23:26

Пятизвёздочный отдых или крысиный переполох: каким оказался Хайнань

Россиянка пожаловалась на крыс и грязь во время отдыха на Хайнане

Казалось бы, отдых на главном курорте Китая — Хайнане — должен оставлять только положительные впечатления. Однако отзыв россиянки Анны, опубликованный порталом "Тонкости туризма" на платформе "Дзен", оказался полон разочарований.

Отель: чисто, но крысы рядом
Анна остановилась в пятизвездочном Sanya Junji Seaview Hotel. Внутри территория выглядела ухоженной и аккуратной, однако несколько раз женщина замечала огромных крыс, которые спокойно разгуливали по своим делам.

За пределами отеля — "полный хаос"

"А вот за территорией начинается какое-то безумие. Все помои с очистками выливают прямо на улицы города, вонь стоит отменная, крыс едва ли не больше, чем китайцев. Жирный минус", — поделилась туристка.

Город без жизни после заката
Еще один неприятный сюрприз — ночная Санья. По словам россиянки, после восьми вечера город буквально вымирает:

  • магазины и кафе закрыты,
  • дискотеки и бары не работают,
  • на территории отеля выключают уличное освещение.

"Нам откровенно нечем было заняться, так как закрыто все и везде, а спать так рано мы не привыкли", — рассказала Анна.

Море и цены — тоже разочарование
Купание на Хайнане не принесло удовольствия: вода оказалась мутной, а волны постоянно поднимали песок. Сувениры, по словам туристки, стоили дороже, чем в Москве.

Итог: разовый опыт
Анна подвела итог своему путешествию:

"Хайнань стоит посетить, чтобы увидеть уникальную культуру, но это разовое путешествие. По всеобщему семейному решению второй раз сюда мы не поедем однозначно".

