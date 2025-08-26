Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:01

Поток машин из Поднебесной: вторичный рынок России меняет лицо

Автостат: в Россию массово ввозят подержанные Toyota, Volkswagen и Mazda из Китая

Импорт поддержанных автомобилей из Китая в Россию в 2025 году вырос в четыре раза. Об этом газете "Известия" сообщил генеральный директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Доля китайского импорта стремительно растёт
Если в начале года на подержанные автомобили из КНР приходилось всего 3% от общего импорта, то к июлю показатель увеличился до 16%.

При этом, как уточнил эксперт, большая часть ввоза приходится на глобальные бренды, выпускавшиеся в Китае.

Какие марки популярны?
По словам Целикова, в Россию массово поступают подержанные:

  • Toyota,
  • Volkswagen,
  • Mazda,
  • Nissan,
  • BMW.

На долю китайских брендов приходится около 25% ввоза, чаще всего это Geely и Changan.

Возраст автомобилей
Основной поток импорта — это машины, произведённые примерно три года назад. На рынке чаще всего встречаются модели конца 2021-го и первой половины 2022 года.

Итог
Рост импорта подержанных машин из Китая связан не столько с популярностью местных марок, сколько с доступностью автомобилей глобальных брендов, собранных на китайских заводах.

