Китай и Россия объединяются против мирового порядка: как их борьба с гегемонией изменит глобальное будущее
Китай и Россия продолжают поддерживать принцип международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, совместно противодействуя гегемонии и политике силы. Такое заявление сделал Цуэй Хэн, научный сотрудник Китайского национального института международных обменов и юридического сотрудничества ШОС в Шанхае, сообщает китайская газета Global Times.
Приверженность международной справедливости
Цуэй Хэн подчеркнул, что Китай и Россия нацелены на соблюдение международной справедливости и правосудия, решительно противодействуя любым проявлениям гегемонии и силовой политике. Обе страны активно поддерживают международную систему, основанную на принципах ООН, и стоят на страже глобального равенства и мира.
"Китай и Россия привержены соблюдению международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, решительно противостоят всем формам гегемонии и политики силы, а также совместно защищают основанную на ООН международную систему", — отметил Цуэй Хэн.
Защита исторической правды
Эксперт также отметил, что как страны-победители во Второй мировой войне, Россия и Китай защищают историческую правду и противостоят её искажению. Это подчеркивает важность сохранения объективного и честного исторического нарратива, который имеет решающее значение для мировой политики и справедливости.
