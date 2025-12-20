Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаги Китая и России
Флаги Китая и России
© commons.wikimedia.org by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:39

Китай и Россия объединяются против мирового порядка: как их борьба с гегемонией изменит глобальное будущее

Цуэй Хэн: Китай и Россия поддерживают международную систему на основе ООН

Китай и Россия продолжают поддерживать принцип международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, совместно противодействуя гегемонии и политике силы. Такое заявление сделал Цуэй Хэн, научный сотрудник Китайского национального института международных обменов и юридического сотрудничества ШОС в Шанхае, сообщает китайская газета Global Times.

Приверженность международной справедливости

Цуэй Хэн подчеркнул, что Китай и Россия нацелены на соблюдение международной справедливости и правосудия, решительно противодействуя любым проявлениям гегемонии и силовой политике. Обе страны активно поддерживают международную систему, основанную на принципах ООН, и стоят на страже глобального равенства и мира.

"Китай и Россия привержены соблюдению международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, решительно противостоят всем формам гегемонии и политики силы, а также совместно защищают основанную на ООН международную систему", — отметил Цуэй Хэн.

Защита исторической правды

Эксперт также отметил, что как страны-победители во Второй мировой войне, Россия и Китай защищают историческую правду и противостоят её искажению. Это подчеркивает важность сохранения объективного и честного исторического нарратива, который имеет решающее значение для мировой политики и справедливости.

