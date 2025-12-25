Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© archdaily.com by Юмэн Чжу is licensed under Free More Info
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Китай готовит россиян к зимнему туризму: чем привлекает отельная индустрия и почему сэкономить стало легче

Количество бронирований отелей в Китае россиянами на период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января 2026 года увеличилось на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают сервис бронирования OneTwoTrip.

Популярность Китая среди россиян растет

За последний год Китай стал значительно более популярным среди российских туристов. Увеличение количества бронирований на зимние праздники составило 84%. Однако, несмотря на рост интереса, россияне стали тратить меньше: средняя стоимость номера в гостиницах, которые чаще всего выбирают туристы, снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 14 000 рублей.

Длительность отдыха и предпочтения в отелях

Продолжительность отдыха также увеличилась: в среднем россияне бронируют отели на 4 дня, что на 0,7 дня больше, чем в прошлом году (3,3 дня). Наибольшим спросом пользуются отели 4*, которые составляют 45,6% от всех бронирований на зимние каникулы. В гостиницах 5* планируют отдыхать 30,9% россиян, в трехзвездочных — 16,2%. Апартаменты и гостевые дома забронировали 4,4% туристов, а отели 2* - 2,9%.

Рост интереса к отдыху с детьми

Одним из заметных изменений стало увеличение числа туристов, выбирающих отдых в Китае с детьми. Доля таких бронирований выросла с 24% в прошлом году до 30% в 2025 году, что свидетельствует о росте семейного туризма.

Популярные города для отдыха

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются Пекин (36,8% бронирований), за ним идет Шанхай (32,4%), а на третьем месте — Чэнду (8,8%). Далее идут Гуанчжоу (7,4%) и Санья (5,9%).

Возрастающий интерес к индивидуальному туризму

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что с введением безвизового въезда в Китай рост индивидуального туризма может составить 20-30%. Продажи организованных туров также продемонстрировали заметный рост — по разным оценкам, на 30-140%.

Российские граждане с 15 сентября 2025 года могут посещать Китай без виз на срок до 30 дней, что также способствует увеличению интереса к путешествиям. Безвизовый въезд возможен для туристических и деловых поездок, а также для посещения родственников, обмена визитами или транзита через Китай.

