Тайны Хвалдимира: Что привело к гибели знаменитой кита-шпиона России

Пять лет назад история о необычной находке у берегов Норвегии привлекла внимание множества людей.
Тогда береговая охрана обнаружила белуху с прикрепленной экшн-камерой GoPro, на которой была надпись: "Собственность Санкт-Петербурга". Эта находка вызвала множество вопросов и предположений.
Однако, из-за отсутствия значимых доказательств, расследование было приостановлено. Вскоре кит-белуха, получивший имя Хвалдимир, из фигуранта дела превратился в настоящего любимца местных жителей. Но, к сожалению, его история завершилась трагически — на прошлых выходных Хвалдимира нашли мертвым.
Эта новость потрясла местных зоозащитников. Организация Marine Mind, долгое время отслеживавшая передвижения белухи, теперь пытается выяснить причины его смерти. По имеющимся данным, Хвалдимиру было около 14-15 лет, что значительно меньше среднего возраста белух, которые могут доживать до 30-40 лет.
Эмма Лак, студентка, изучающая китов, заметила, что в последние месяцы Хвалдимир сильно похудел. Она предполагает, что причиной этого могло стать недостаточное количество рыбы, которая являлась основным источником его питания.
Однако с этой версией не все согласны. Основатель Marine Mind Себастьян Стренд отметил, что на теле белухи не было обнаружено каких-либо видимых повреждений. В то же время Регина Рауг, основательница НКО One Whale, утверждает, что на теле Хвалдимира были обнаружены несколько кровоточащих ран.
Окончательные выводы можно будет сделать только после вскрытия, которое проведет Норвежский ветеринарный институт. Результаты исследования планируется опубликовать через две-три недели.
Фото: www. flickr.com/Steve Snodgrass (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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