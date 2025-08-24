Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кариес зуба мудрости
Кариес зуба мудрости
© commons.wikimedia.org by Анастасия Логунова в соавторстве с Натальей Ивановой is licensed under CC BY 4.0
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:41

Почему даже ежедневная чистка зубов не спасет от кариеса, если забыть об этом правиле

Кариес и поцелуи: стоматолог Инна Ростовенко объяснила, что передается через слюну

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог "СМ-Стоматология" Инна Ростовенко заявила, что при поцелуе не передается сам кариес, а бактерии, способствующие его возникновению. Стоматолог подчеркнула, что кариес — это сложный инфекционный процесс, который развивается в твердых тканях зуба и зависит от многих факторов, а не только от наличия бактерий.

Кариес — это хронический инфекционный процесс, который возникает в твердых тканях зуба, сопровождается деминерализацией эмали и разрушением дентина. В результате этого и образуются кариозные полости. Этот процесс обусловлен сложным взаимодействием между бактериями, зубным налетом, составом слюны, диетой и гигиеной полости рта.

Бактерии Streptococcus mutans: ключевые игроки в развитии кариеса

"При поцелуе кариес не передается напрямую. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса. В норме они содержатся в слюне каждого человека и иммунитет подавляет развитие таких бактерий. При этом не стоит забывать, что при поцелуе могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы", — уточнила Ростовенко.

Важно понимать, что наличие бактерий Streptococcus mutans в полости рта не является гарантией развития кариеса. Иммунная система человека играет важную роль в поддержании баланса микрофлоры полости рта и подавлении развития кариесогенных бактерий. Однако, при ослабленном иммунитете или нарушении гигиены полости рта риск развития кариеса возрастает.

Гигиена полости рта: ключевой фактор в профилактике кариеса

Врач призвала уделять достаточное внимание гигиене полости рта, особенно если во рту установлена ортодонтическая аппаратура, такая как брекеты. Тщательная чистка зубов дважды в день, использование зубной нити и межзубных ершиков, а также регулярные посещения стоматолога помогут поддерживать здоровье полости рта и предотвратить развитие кариеса.

"Рекомендуется сократить употребление углеводистой пищи, которая способствует развитию кариесогенных бактерий. А вот твердые овощи и фрукты, напротив, способствуют очищению поверхности зубов. Не стоит пренебрегать очищением межзубных промежутков ершиками, зубной нитью и ирригаторами, так как эти области являются труднодоступными для чистки и наиболее вероятными местами развития кариеса", — заключила стоматолог.

Интересные факты о кариесе

Кариес является одним из самых распространенных заболеваний в мире, поражающим людей всех возрастов.
Риск развития кариеса увеличивается с возрастом, особенно у людей с плохой гигиеной полости рта и нездоровым питанием.
Генетическая предрасположенность может играть роль в восприимчивости к кариесу.

Профилактика кариеса: комплексный подход

Профилактика кариеса должна быть комплексной и включать в себя правильную гигиену полости рта, сбалансированную диету, регулярные посещения стоматолога и использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей.

Стоматолог-терапевт Инна Ростовенко подчеркивает важность поддержания здоровья полости рта и соблюдения правил гигиены для предотвращения развития кариеса.

"Помните, что кариес — это предотвратимое заболевание, и забота о зубах с раннего возраста поможет сохранить здоровую улыбку на долгие годы”, — отмечает она.

В заключение, при поцелуе не передается сам кариес, а бактерии, способствующие его возникновению. Однако, наличие этих бактерий не является гарантией развития кариеса, и правильная гигиена полости рта, сбалансированная диета и регулярные посещения стоматолога помогут предотвратить развитие этого распространенного заболевания.

