Бактерии вместо романтики: неожиданный побочный эффект поцелуев

Поцелуи традиционно ассоциируются с романтикой и нежностью, но стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко в беседе с "Газетой.Ru" предупредила: они могут нести и скрытую угрозу для зубов.

Бактерии под угрозой иммунитета

Опасность связана не с самим поцелуем, а с бактериями, которые вызывают кариес. Они свободно передаются вместе со слюной.

"В норме эти бактерии содержатся в слюне каждого человека, но иммунитет подавляет их развитие", — пояснила врач.

Если же защитные механизмы организма ослаблены, риск развития кариеса возрастает.

Главная причина — не поцелуи, а гигиена

Ростовенко подчеркнула, что ведущим фактором остается плохая гигиена полости рта. Чтобы сохранить зубы здоровыми, она советует: