Бактерии вместо романтики: неожиданный побочный эффект поцелуев
Поцелуи традиционно ассоциируются с романтикой и нежностью, но стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко в беседе с "Газетой.Ru" предупредила: они могут нести и скрытую угрозу для зубов.
Бактерии под угрозой иммунитета
Опасность связана не с самим поцелуем, а с бактериями, которые вызывают кариес. Они свободно передаются вместе со слюной.
"В норме эти бактерии содержатся в слюне каждого человека, но иммунитет подавляет их развитие", — пояснила врач.
Если же защитные механизмы организма ослаблены, риск развития кариеса возрастает.
Главная причина — не поцелуи, а гигиена
Ростовенко подчеркнула, что ведущим фактором остается плохая гигиена полости рта. Чтобы сохранить зубы здоровыми, она советует:
- регулярно посещать стоматолога (не реже двух раз в год);
- ограничить потребление углеводов, особенно сладостей;
- использовать зубную нить и ирригатор для очистки межзубных промежутков.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru