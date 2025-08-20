Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:56

"Камера поцелуев" снова в центре скандала: Coldplay сделали неожиданное заявление

Крис Мартин заявил, что Coldplay не откажется от "камеры для поцелуев" после случая в Бостоне

Неожиданное открытие на концерте Coldplay в Бостоне стало поводом для бурных дискуссий, но саму традицию группы это не изменит. "Камера для поцелуев", которая уже много лет остаётся частью шоу, никуда не исчезнет.

Реакция Криса Мартина

Фронтмен Coldplay прямо со сцены обратился к зрителям, напомнив о громком случае.

"Ты был на том концерте в Бостоне", — сказал Мартин, заметив фаната с табличкой, где было написано, что он побывал на трёх выступлениях, включая печально известное.

"Ну ладно, спасибо, что пришел снова после того фиаско", — добавил он.

Музыкант подчеркнул, что группа не собирается отказываться от "камеры для поцелуев".

"Мы делаем это уже давно, и только недавно это стало… Жизнь преподносит тебе лимоны, и ты должен делать из них лимонад. Так что мы продолжим, ведь это возможность познакомиться с вами", — сказал артист.

Скандал в Бостоне

Напомним, именно в Бостоне произошёл случай, когда на экране неожиданно оказались гендиректор компании Astronomer Энди Байрон и руководительница HR-отдела Кристин Кабот. Их смущённая реакция мгновенно попала в соцсети, и вскоре пользователи выяснили, что коллег связывает роман. Итог оказался жёстким — оба сотрудника покинули компанию.

Как отреагировала Astronomer

Интересно, что сама Astronomer решила подойти к ситуации с юмором. Компания выпустила шуточный видеоролик, где временной "амбассадоршей" выступила актриса Гвинет Пэлтроу — бывшая супруга Криса Мартина. Этот неожиданный ход стал своеобразным ответом на волну обсуждений и добавил огоньку в историю.

