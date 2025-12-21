Кислоты сошлись за одним столом: момент, когда эмаль становится уязвимой

Новогодние угощения могут спровоцировать неприятные ощущения в зубах, особенно если сочетать кислые напитки и продукты. Врач объясняет, что привычные праздничные блюда создают во рту среду, неблагоприятную для зубной эмали, из-за чего повышается чувствительность и появляется боль. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач стоматолог-терапевт Магомади Халилбеков.

Как шампанское влияет на эмаль

По словам специалиста, шампанское содержит органические кислоты и углекислый газ, которые временно повышают кислотность в полости рта. В таких условиях эмаль начинает терять минералы и становится более проницаемой для внешних раздражителей.

Даже кратковременное воздействие кислой среды может привести к тому, что зубы начинают острее реагировать на холодное, горячее или сладкое. Особенно это заметно у людей с истонченной эмалью или уже имеющимися микроповреждениями.

Роль мандаринов и других кислых продуктов

Ситуацию усугубляют мандарины, традиционно присутствующие на праздничном столе. Лимонная и аскорбиновая кислоты, содержащиеся в цитрусовых, усиливают воздействие шампанского на эмаль.

Если на поверхности зубов есть микротрещины, кислоты быстрее проникают к чувствительному дентину. Это и вызывает резкую, но обычно кратковременную зубную боль, которую многие ощущают во время или после застолья.

Салаты и "долгая" кислая среда

Отдельное внимание врач уделил салатам с майонезом и маринадами. Такие блюда создают благоприятные условия для размножения бактерий в полости рта.

"Углеводы из картофеля и моркови служат питательной средой для бактерий, вырабатывающих кислоты. Остатки пищи задерживаются между зубами и вокруг несостоятельных пломб, поддерживая кислую среду в течение нескольких часов после еды", — отметил врач стоматолог-терапевт Магомади Халилбеков.

По его словам, именно длительное сохранение кислой среды после трапезы делает зубы более уязвимыми и усиливает неприятные ощущения.