Почва слишком кислая? Попробуйте эти надёжные способы её декислотизации

Кислотность почвы (pH) - один из ключевых показателей, влияющих на плодородие и здоровье растений. Избыточная кислотность (pH ниже 6,5) может негативно сказываться на росте и развитии культур, вызывая целый ряд проблем. Если вы обнаружили, что ваша почва имеет повышенную кислотность, не стоит отчаиваться - существует множество способов ее понизить.
Одним из наиболее действенных методов является внесение в почву извести. Известь (кальциевая или доломитовая) повышает показатель pH за счет содержания в ее составе кальция и магния. Обычно известь вносят осенью или ранней весной, равномерно распределяя по поверхности и тщательно заделывая в грунт. Количество известкового материала зависит от исходной кислотности и текстуры почвы.
Ещё один эффективный способ - применение древесной золы. Она также обладает способностью нейтрализовать кислотность, благодаря высокому содержанию оксида кальция. Древесную золу рекомендуется вносить небольшими порциями (50-100 г/кв.м) равномерно по всей площади участка. Особенно хороши результаты при использовании золы в сочетании с известью.
Для понижения кислотности почвы можно использовать и органические удобрения, такие как компост, перегной, торф. Они не только нейтрализуют кислотность, но и улучшают общее плодородие грунта, обогащая его питательными веществами. Вносить органику следует осенью, тщательно перекапывая ее в верхние слои почвы.
Ещё одно действенное средство - применение сидератов, или зеленых удобрений. Растения-сидераты, такие как горчица, люпин, донник, поглощают из почвы излишнюю кислотность. После их заделки в грунт, кислотность значительно снижается.
Конечно, для наиболее эффективного понижения кислотности, специалисты рекомендуют сочетать несколько из перечисленных методов. Это позволит комплексно воздействовать на состав и свойства почвы, обеспечивая оптимальные условия для роста и развития растений.
Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA.
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