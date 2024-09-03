Кислая почва не будет помехой: эти овощи можно успешно выращивать в таких условиях

Названы овощи, которые можно выращивать в кислой почве

Какие овощи могут расти в кислой почве на огороде

Некоторые овощи обладают способностью расти в кислой почве, что делает их отличным выбором для огородников, которые сталкиваются с такими условиями.

Брокколи, как и большинство представителей семейства Brassicaceae, лучше всего растет в прохладную, но солнечную погоду. Овощ может переносить pH почвы от 5,5 до 7,0, что делает его устойчивым к кислым условиям.

Кукуруза, несмотря на свою сладость, может расти и в кислой почве. Она является отличным источником углеводов и может использоваться в самых разных блюдах.

Капуста также хорошо переносит кислую почву с pH от 5,5 до 7,0. Это делает ее отличным выбором для выращивания в различных климатических условиях.

Морковь хорошо переносит кислые почвы с pH от 5,0 до 6,0. Этот корнеплод не только устойчив к кислотности, но и богат витаминами и минералами.

Огурцы, тыквы и лук также входят в список овощей, которые могут расти в кислой почве.

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