Кислая почва не будет помехой: эти овощи можно успешно выращивать в таких условиях

Какие овощи могут расти в кислой почве на огороде
Некоторые овощи обладают способностью расти в кислой почве, что делает их отличным выбором для огородников, которые сталкиваются с такими условиями.
Брокколи, как и большинство представителей семейства Brassicaceae, лучше всего растет в прохладную, но солнечную погоду. Овощ может переносить pH почвы от 5,5 до 7,0, что делает его устойчивым к кислым условиям.
Кукуруза, несмотря на свою сладость, может расти и в кислой почве. Она является отличным источником углеводов и может использоваться в самых разных блюдах.
Капуста также хорошо переносит кислую почву с pH от 5,5 до 7,0. Это делает ее отличным выбором для выращивания в различных климатических условиях.
Морковь хорошо переносит кислые почвы с pH от 5,0 до 6,0. Этот корнеплод не только устойчив к кислотности, но и богат витаминами и минералами.
Огурцы, тыквы и лук также входят в список овощей, которые могут расти в кислой почве.
Фото: commons.wikimedia.org/Davidd71bc (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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