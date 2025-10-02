Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йогурт
© freepik.com is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:30

Кишечник становится психотерапевтом: йогурт влияет на настроение сильнее, чем кажется

Йогурт с пробиотиками снижает тревожность и раздражительность всего за две недели — Кэтрин Джонсон

Йогурт может быть не только вкусным продуктом, но и источником хорошего настроения. Согласно исследованию голландских учёных, пробиотики способны снижать уровень тревожности и раздражительности, а также повышать эмоциональную устойчивость всего за две недели. Связано это с особой "осью кишечник — мозг", которая регулирует выработку гормонов, включая серотонин.

"Кишечная микрофлора напрямую влияет на выработку гормонов, включая серотонин — нейромедиатор, отвечающий за настроение", — пояснила автор исследования Кэтрин Джонсон.

Сравнение

Компонент Где содержится Эффект
Пробиотики йогурт, кефир, ферментированные продукты поддержка микрофлоры, улучшение настроения
Пребиотики бананы, чеснок, овсянка, спаржа питание для полезных бактерий
Витамины и минералы овощи, фрукты, орехи общее укрепление нервной системы

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте в рацион натуральные кисломолочные продукты без лишнего сахара.

  2. Комбинируйте пробиотики с пребиотиками — это усиливает эффект.

  3. Сохраняйте разнообразие рациона, включайте клетчатку, овощи и фрукты.

  4. Не превышайте дозировки — "чем больше, тем лучше" здесь не работает.

  5. При тревожности или депрессии консультируйтесь с врачом, не полагаясь только на питание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать, что йогурт решит все психологические проблемы.
    Последствие: разочарование и игнорирование серьёзных симптомов.
    Альтернатива: использовать пробиотики как часть комплексного подхода.

  • Ошибка: употреблять только пробиотики без пребиотиков.
    Последствие: слабый эффект, бактерии не приживаются.
    Альтернатива: добавлять в рацион продукты с клетчаткой.

  • Ошибка: выбирать сладкие йогурты с ароматизаторами.
    Последствие: избыток сахара, вред для здоровья.
    Альтернатива: отдавать предпочтение натуральным ферментированным продуктам.

А что если…

А что если пробиотики будут использоваться в психиатрии как часть терапии? Возможно, это снизит дозировки медикаментов и улучшит качество жизни людей с лёгкими формами тревожности или депрессии.

Плюсы и минусы

Пробиотики Плюсы Минусы
Естественный источник (йогурт, кефир) доступны, вкусные, укрепляют иммунитет не всегда содержат достаточное количество бактерий
Биодобавки высокая концентрация, можно подобрать штамм требуют контроля врача, дороже

FAQ

Как быстро проявляется эффект пробиотиков?
По данным исследований, первые изменения возможны через 10-14 дней.

Можно ли заменить ими антидепрессанты?
Нет, при серьёзных расстройствах это опасно, пробиотики — только вспомогательный элемент.

Сколько йогурта нужно есть для результата?
Достаточно порции 150-200 мл в день, если продукт содержит живые культуры.

Мифы и правда

  • Миф: пробиотики работают одинаково на всех.
    Правда: эффект зависит от индивидуальной микрофлоры.

  • Миф: чем больше пробиотиков, тем лучше.
    Правда: передозировка может вызвать дискомфорт и вздутие.

  • Миф: можно обойтись без пребиотиков.
    Правда: бактериям нужно питание, иначе эффект снижается.

Исторический контекст

Ферментированные продукты известны тысячелетиями: их употребляли в Древнем Египте, Китае и на Кавказе. Но лишь в XX веке учёные открыли роль бактерий в поддержании здоровья кишечника. Сегодня исследования показывают их значимость и для психики.

Три интересных факта

  1. До 90% серотонина вырабатывается в кишечнике, а не в мозге.

  2. Термин "психобиотики" используют для пробиотиков, влияющих на настроение.

  3. У людей с богатой микрофлорой чаще наблюдается высокая стрессоустойчивость.

