Боль в животе
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 16:53

Кишечная палочка вызывает резкое отравление: первые симптомы появляются быстрее, чем многие думают

Кишечная палочка, попавшая в пищу и успевшая размножиться в благоприятных условиях, может уже через несколько часов вызвать пищевое отравление с тошнотой, рвотой, жидким стулом, слабостью и болями в животе. Об этом в беседе с NewsInfo рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Она пояснила, что кишечная палочка относится к числу распространенных микробов и при попадании в продукты питания способна вызвать пищевую токсикоинфекцию. По ее словам, первые признаки обычно появляются спустя несколько часов после еды. Такое состояние сопровождается не только расстройством пищеварения, но и общим ухудшением самочувствия.

"Если кишечная палочка попадает в пищевые продукты и там есть благоприятные условия для размножения, она может вызвать пищевое отравление. Через несколько часов после употребления такой пищи появляются тошнота, рвота и жидкий стул. Это состояние нередко сопровождается слабостью, головной болью и болями в животе. В целом это типичные признаки пищевой токсикоинфекции. При этом для выбора лечения не так важно, какой именно микроб вызвал такие симптомы, потому что подход в подобных случаях в целом остается одинаковым", — подчеркнула Чернышова.

Специалист указала, что особенно внимательно к таким симптомам нужно относиться, если речь идет о маленьких детях и пожилых людях. При многократной рвоте и частом жидком стуле у них обезвоживание развивается значительно быстрее, чем у других пациентов. На этом фоне состояние может стремительно ухудшаться, поэтому в таких случаях важно не затягивать с обращением за медицинской помощью.

"Как правило, через несколько дней наступает самостоятельное выздоровление, потому что организм обычно справляется с этим сам. Но после такого эпизода нередко нарушается бактериальный баланс в кишечнике. Поэтому иногда после отравления нужна помощь, чтобы быстрее восстановить его нормальную работу: консультация врача, коррекция питания или препараты, подобранные специалистом. Полезными могут быть и кисломолочные продукты с культурами полезных бактерий", — отметила Чернышова.

Она также напомнила, что главная мера профилактики заключается в отказе от любых сомнительных продуктов. Насторожить должны неприятный запах, липкость, изменение цвета, вздутая упаковка и другие признаки порчи. Кроме того, врач посоветовала хранить еду в холодильнике в пределах допустимых сроков, не есть блюда, которые долго простояли на столе, а вне дома питаться только в проверенных кафе, столовых и ресторанах, где соблюдаются санитарные нормы.

"Если появились тошнота, неприятные ощущения после еды и другие признаки отравления, нужно скорее промыть желудок и принять сорбент. Если рвота повторяется, лучше обратиться к врачу, потому что может потребоваться уже специальное лечение. После такого расстройства пищеварения несколько дней, а лучше около недели, стоит соблюдать щадящую диету, как при гастрите. В этот период лучше отказаться от острого, соленого, жареного и жирного, выбирать пищу мягкой консистенции и избегать ярких специй", — заключила Чернышова.

Читайте также

Реакция как при аллергии, но анализы чистые: что происходит с организмом 09.04.2026 в 17:46

Иммунолог Ирина Ярцева объяснила NewsInfo, как отличить аллергию от гиперчувствительности.

Читать полностью » Антибиотики спасают, но оставляют след: когда без поддержки организм уже не справится 09.04.2026 в 17:45

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал NewsInfo, когда после антибиотиков нужно восстанавливать микрофлору кишечника.

Читать полностью » Карта личности на ладони: психолог Шеховцов раскрыл связь длины мизинца и типа характера 09.04.2026 в 15:34

Анатомические маркеры на руках могут стать поводом для глубокой саморефлексии и серьезного разговора о скрытых особенностях восприятия окружающего мира.

Читать полностью » Очищение организма превратилось в миф: что на самом деле происходит внутри 08.04.2026 в 17:53

Диетолог Ирина Писарева объяснила NewsInfo, можно ли "прочистить" организм детокс-программами.

Читать полностью » Солнце работает как витамин: но лишние минуты запускают опасный процесс 08.04.2026 в 17:11

Иммунолог Владимир Болибок объяснил NewsInfo, сколько нужно солнца для выработки витамина D.

Читать полностью » Микробы выходят из спячки: врач указал на главную ошибку владельцев сплит-систем 08.04.2026 в 6:13

Эксперты рассказали о невидимых процессах внутри климатических систем после долгого перерыва и объяснили, почему обычный запуск прибора может привести к врачу.

Читать полностью » Гаджеты воруют четкость мира: привычное расстояние до экрана убивает фокус навсегда 07.04.2026 в 21:29

Повседневные ритуалы и привычные способы защиты от солнца могут стать причиной стремительного развития патологий, симптомы которых проявляются слишком поздно.

Читать полностью » Загадка остаётся — страсть не уходит: дистанция между супругами становится мощным топливом для чувств 07.04.2026 в 19:55

Биохимия привязанности диктует особые правила, при которых полное растворение в партнёре неизбежно ведёт к угасанию влечения и потере интереса внутри союза.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Купить и не пожалеть: как распознать функциональные ошибки планировки до сделки
Недвижимость
От углей до технологий: превращаем дачный участок в настоящий летний ресторан
Садоводство
Не убивайте почву химией: секреты правильного оздоровления грунта перед посадкой
Наука
Революция в науке: как китайский ИИ сокращает разработку лекарств с лет до дней
Садоводство
Подземный апокалипсис на грядках: действенные методы борьбы с нашествием кротов на даче
Наука
Забудьте о кислороде: ученые нашли универсальный способ обнаружить жизнь за пределами Земли
Питомцы
Халатность авиакомпании: собака загрызла кошку в самолете, суд обязал выплатить 100 тысяч
Садоводство
Правила контейнерного озеленения: рекомендации агрономов Малининой и Трухина
