Скала из "Бриллиантовой руки" существует на самом деле: что скрывает берег под Туапсе

Не все знают, что культовое место из фильма "Бриллиантовая рука" существует в реальности. Речь идёт о знаменитой Скалe Киселева, расположенной неподалёку от Туапсе. Об этом пишет телеграм-канал "вы ушли с маршрута".

Природное чудо и зрелище во время шторма

Скала возвышается над Чёрным морем на 46 метров. Особенно впечатляющей она становится в непогоду: штормовые волны взлетают выше каменной громады, превращая её в фонтан из брызг. Местные жители называют это зрелище одновременно пугающим и завораживающим.

У подножия расположены пляжи на любой вкус — от дикого каменистого до более удобного с мягким заходом в воду, куда подплывают катера. Для тех, кто хочет остаться подольше, рядом оборудован кемпинг.

Художник и его наследие

Свое имя скала получила в честь художника Александра Киселева. Он жил неподалёку, на мысе Кадош, где построил дачу. Это место стало точкой притяжения для творческой интеллигенции XIX века — сюда приезжали поэты, писатели и живописцы. Сегодня в Туапсе работает дом-музей Киселева, где можно познакомиться с его наследием.

Легенда о Гуаш и древние предания

До того как скала получила имя художника, её знали как Скалу Слёз. С этим местом связана адыгейская легенда о девушке по имени Гуаш, которая полюбила простого конюха. Её отец хотел выдать дочь за богатого черкесса, и девушка вместе с возлюбленным сбежала. Их настигли преследователи: юноша бросился в море, а Гуаш — вслед за ним. С тех пор, по преданию, по ночам здесь можно услышать её плач.

Как добраться

Скала расположена всего в 10 километрах от центра Туапсе. Дорога проходит через лесопарк Кадош, известный своими смотровыми площадками. Летом и осенью тропа особенно красива: густая зелень создаёт контраст с морской гладью. Однако стоит учитывать, что именно в этот период здесь больше всего туристов.