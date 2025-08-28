Церковь – путешественница: как 672 тонны шведской истории преодолели опасный путь

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хал-Сафлиени
Хал-Сафлиени
© commons.wikimedia.org by xiquinhosilva is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:59

Чудо инженерной мысли: 672-тонная церковь Кируна – Кирка сменила местоположение

Перемещение деревянной церкви Кируна-Кирка в шведском городе Кируна стало одним из самых необычных и масштабных инженерных проектов современности. Эта историческая церковь, которая весит около 672 тонн, была аккуратно и с большой точностью транспортирована в другую часть города, чтобы предотвратить возможное разрушение и сохранить культурное наследие региона.

Операция по перемещению церкви вызвала широкий общественный интерес и стала предметом обсуждения среди специалистов по архитектуре и инженерии.

Особенности операции и причины перемещения

История церкви Кируна-Кирка началась более века назад, и за это время здание неоднократно подвергалось различным испытаниям времени. В начале 2000-х годов местные жители заметили появление трещин под зданием, что свидетельствовало о возможных структурных проблемах. За прошедшие два десятилетия трещины углубились, а меры по укреплению конструкции оказались недостаточными. В результате было принято решение о переносе церкви в более безопасное место — в новый городской центр, где она сможет прослужить еще многие годы.

Для осуществления столь сложной задачи инженеры разработали уникальную технологию подъема и транспортировки. Церковь была поднята с помощью специально сконструированного домкрата, способного выдержать вес в 672 тонны. После этого здание было установлено на массивные трейлеры, специально разработанные для перевозки тяжелых объектов. Перемещение длилось три дня, за это время церковь преодолела расстояние около пяти километров.

Технические детали и подготовительные работы

Перед началом транспортировки специалисты расширили дорогу на 15 метров для обеспечения безопасного проезда тяжелой конструкции. Это было необходимо для того, чтобы избежать повреждений дорожного полотна и обеспечить стабильность при движении. В процессе перемещения использовались современные системы стабилизации и контроля, что позволило сохранить целостность здания на всем пути следования.

Перевозка проходила по заранее согласованному маршруту с минимальным вмешательством в городскую инфраструктуру. Важной частью операции стало обеспечение безопасности как для рабочих, так и для окружающих жителей. В течение трех дней церковь была аккуратно доставлена в новое место назначения — в специально подготовленный участок городского центра.

Планируемое открытие и реставрационные работы

После завершения транспортировки начнется этап реставрационных работ, который рассчитан на несколько лет. В рамках подготовки к открытию запланировано проведение реставрации фасада, внутреннего убранства и укрепление всей конструкции здания. Ожидается, что церковь Кируна-Кирка вновь откроется для прихожан и туристов в 2026 году.

Это событие станет важным культурным событием для города Кируна и всей Швеции. Местные власти подчеркивают значимость сохранения исторического наследия и считают перемещение церкви примером современных технологий в области сохранения памятников архитектуры.

Интересные факты по теме

1. Перемещение зданий такого масштаба — редкое явление: подобные операции проводятся крайне редко из-за сложности технических решений.
2. В Швеции есть опыт перемещения других исторических зданий: например, деревянная церковь Готланд была перенесена на острове более чем на 100 километров.
3. Технология подъема зданий с помощью домкратов используется также при реконструкции мостов или высотных зданий — это позволяет проводить работы без полного разрушения конструкции.

