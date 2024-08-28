ВСУ атаковали беспилотниками Кировскую область: удары по комбинату «Зенит» в Котельниче

28 августа 2024 года, в 10 часов утра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар беспилотниками по Кировской области, атаковав город Котельнич, сообщает губернатор Александр Соколов. По его информации, атака состояла из нескольких дронов, из которых два были сбиты, а три достигли комбината "Зенит", что привело к возгоранию.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Котельнича, произошло пять ударов по объекту, угрозы в отношении жителей не возникло, однако зафиксировано небольшое задымление из-за попадания в резервуар с керосином. Telegram-канал "SHOT" отметил, что дрон, вероятно, был запущен из Сумской области Украины, и его цель состояла в интенсивной атаке на "Зенит".

Очевидцы сообщали о взрыве после пролета дронов, несмотря на то, что ранее Кировская область считалась защищенной от атак, находясь более чем в 1000 км от украинской границы. Губернатор заявил, что серьезных повреждений и нарушений работы предприятия не произошло, а на месте работают оперативные службы. На момент публикации, Министерство обороны России не дало официальных комментариев по этому инциденту.

Фото: commons. wikimedia.org/Andre Percon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)