Лидер атак остаётся дома: Капризов поставил подпись под историческим соглашением

Российский нападающий Кирилл Капризов сделал важное заявление для болельщиков: хоккеист продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд". Новое соглашение рассчитано на восемь лет, и сам спортсмен не скрывает радости по поводу продолжения карьеры именно в этом клубе.

"Очень рад остаться в клубе ещё на восемь лет", — сказал нападающий, обращаясь к болельщикам через социальные сети команды.

Почему продление контракта Капризова важно

Для "Миннесоты Уайлд" Капризов давно стал ключевым игроком и лидером атакующей линии. Его результативность, техника и харизма сделали его любимцем фанатов и важным звеном в стратегических планах клуба. Продление контракта сразу на восемь лет подчёркивает доверие между игроком и руководством команды.

Статистика Капризова в НХЛ