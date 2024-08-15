Кириенко прибыл в Курчатов для обсуждения актуальных вопросов развития региона

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Курчатов, расположенный в Курской области, и провел серию встреч с местными руководителями. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Встреча Кириенко с руководством Курчатова была важной частью его рабочей поездки в Курскую область. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития региона и реализации различных проектов.

Кроме того, Кириенко посетил строительную площадку Курской АЭС-2, где ознакомился с ходом строительных работ и обсудил перспективы развития атомной энергетики в регионе. Этот визит продемонстрировал внимание федеральных властей к Курской области и ее перспективам развития.

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