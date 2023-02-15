Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 15 февраля пересек границу республики и отправился на лечение за рубеж. По заявлению источника из окружения экс-главы государства, политик вылетел из Бишкека в ОАЭ, откуда он планирует добраться до Испании, где пройдет диагностическое обследование и курс соответствующей реабилитации.
Напомним, что 14 февраля Атамбаева освободили из исправительной колонии, где тот отбывал наказание по делу о коррупции.
В Турции назвали основные причины массового обрушения зданий во время последних землетрясений
Большинство зданий, обрушилось из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы.
Украинские стрелки повредили больницу и жилые дома Доценка
Это произошло в Буденновском и Пролетарском районах в 7:30 и 7:35 утра
Twitter стал местом свободы слова после его приобретения Илоном Маском
Пользователи социальной сети замечают, что платформа постепенно перестает быть местом "обмена официальными сообщениями"
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля
Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения