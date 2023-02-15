Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 15 февраля пересек границу республики и отправился на лечение за рубеж. По заявлению источника из окружения экс-главы государства, политик вылетел из Бишкека в ОАЭ, откуда он планирует добраться до Испании, где пройдет диагностическое обследование и курс соответствующей реабилитации.

Напомним, что 14 февраля Атамбаева освободили из исправительной колонии, где тот отбывал наказание по делу о коррупции.