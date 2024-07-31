В Кыргызской Республике отныне не разрешается пользоваться вебкамом. Об этом информирует Telegram-канал "Sputnik Кыргызстан".
Как выяснилось, законопроект о криминализации сферы бизнеса, которая построена на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видео-чате, был подписан политическим деятелем Садыром Жапаровым, который стал 6-м и по совместительству самым молодым президентом Киргизии. Отныне в государстве в Центральной Азии будет работать законопроект, определяющий ответственность за деятельность в данной сфере, а также содействие и ведение виртуального общения во время прямого эфира между моделью и зрителем, который за него платит.
К законопроекту предлагается и сумма штрафов за его несоблюдение. Таким образом, с организаторов таких студий могут взыскать от 100 до 300 тыс. киргизских сомов. Однако в особых случаях некоторые могут быть заключены в исправительное учреждение на срок до 7 лет. В свою очередь, вебкамщицы за участие в подобной деятельности могут быть оштрафованы на 10 тыс. киргизских сомов.
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