Центральный банк Киргизии временно запретил параллельный импорт

Национальный банк Киргизии ввел временный запрет на осуществление платежей по контрактам на поставку товаров в иностранные государства без их фактической доставки на территорию Киргизии. Это решение было принято с целью обеспечения экономической безопасности и сохранения финансовой стабильности в стране.

Запрет будет действовать в течение одного года и является обязательным для всех организаций, поднадзорных киргизскому регулятору, включая банки, микрофинансовые организации и платежные системы. Однако, исключения будут сделаны для уполномоченных государственных компаний, которые будут определены местным правительством.

Решение Национального банка Киргизии было принято на фоне недавних событий, когда южнокорейский Kookmin Bank прекратил SWIFT-переводы в долларах для клиентов киргизских финансовых учреждений. В результате, киргизские банки были вынуждены искать альтернативные решения для осуществления международных платежей.

Несмотря на эти сложности, Национальный банк Киргизии призвал не сомневаться в стабильности банковской системы страны. Регулятор заверил, что принимает все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности и защиты интересов клиентов киргизских банков.

Введение временного запрета на платежи по контрактам на поставку товаров в иностранные государства без их фактической доставки на территорию Киргизии является еще одной мерой, направленной на обеспечение экономической безопасности и сохранение финансовой стабильности в стране.

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