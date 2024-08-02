Белый дом только сейчас узнал, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября заключили сделки со следствием

Кирби: Белый дом был не в курсе о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября

До среды Белый дом не имел информации о том, что трое обвиняемых в теракте 11 сентября заключили сделки со следствием в США, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Он пояснил, что организацией этих сделок занимался независимый военный следственный орган, и Белый дом не был осведомлён о сделке или предшествующих ей процессах.

Президент Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности обратиться к ответственным лицам в Министерстве обороны для дальнейшего обсуждения данного вопроса.

Фото: defense.gov/Glenn Fawcett(Creative Commons CC0 License)