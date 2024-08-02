Белый дом только сейчас узнал, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября заключили сделки со следствием

До среды Белый дом не имел информации о том, что трое обвиняемых в теракте 11 сентября заключили сделки со следствием в США, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Он пояснил, что организацией этих сделок занимался независимый военный следственный орган, и Белый дом не был осведомлён о сделке или предшествующих ей процессах.
Президент Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности обратиться к ответственным лицам в Министерстве обороны для дальнейшего обсуждения данного вопроса.
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