В Британии созывают экстренный комитет COBRA из-за массовых беспорядков, продолжающихся уже больше недели

В связи с запланированными на среду масштабными акциями протеста, премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение созвать экстренное заседание правительственного комитета COBRA. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.
Ожидается, что на вечернем заседании комитета будут присутствовать министры и главы полицейских ведомств.
COBRA — это чрезвычайный комитет, заседания которого созываются только в исключительных случаях. Стоит отметить, что для Кира Стармера, занимающего пост премьер-министра, это будет уже второе по счету заседание COBRA. Первое состоялось накануне.
Источники Sky News в полиции сообщают, что на среду запланировано проведение около 30 протестных акций, которые могут перерасти в массовые беспорядки. В частности, поступают сообщения о готовящихся нападениях на адвокатские конторы. Для обеспечения порядка мобилизовано около 30% сотрудников полиции, прошедших специальную подготовку по пресечению массовых беспорядков — это порядка 6 тысяч человек.
Несмотря на напряженную обстановку, в полиции считают, что пик протестов пройден, и в ближайшие дни ситуация нормализуется.
Напомним, что волнения в Англии начались после того, как в конце июля недалеко от Ливерпуля 17-летний подросток, вооруженный ножом, напал на группу детей, занимавшихся танцами. В результате нападения погибли трое детей, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Также пострадали двое взрослых, пытавшихся защитить детей. Нападавший был задержан полицией.
Вскоре после трагедии в интернете появилась ложная информация о том, что нападавший является беженцем-мусульманином. Это спровоцировало волну нападений на иммигрантов и мусульман по всей Англии.
Фото: From Wikimedia Commons/ U. S. Navy photo by Interior Communications Electrician 1st Class Jason Stephens
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