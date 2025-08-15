Гантель в одной руке — и за 15 минут прорабатываются сразу несколько групп мышц
Сегодняшний комплекс рассчитан на тех, кто готов бросить себе вызов и при этом прокачать сразу несколько навыков. Главное условие — подобрать вес гантели так, чтобы каждое её поднятие можно было выполнить не менее десяти раз подряд без паузы.
Основная версия
Схема 21-15-9 повторений на время:
- Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука
- Подъём носков к перекладине
- Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука
- Гимнастические подтягивания киппингом
Вес снарядов:
- для женщин — 35 фунтов
- для мужчин — 50 фунтов
Почему это важно
В этой тренировке убран вариант подтягиваний баттерфляем. И это не случайно: подъёмы носков к перекладине и подтягивания киппингом имеют одинаковую механику движения, а значит, создают особую нагрузку.
"Если вы до сих пор делаете только баттерфляй, пришло время освоить киппинг", — отмечает тренер.
Махи киппингом встречаются не только в подтягиваниях, но и в выходах силой на перекладине или кольцах. Этот навык стоит держать в арсенале.
Масштабирование нагрузки
Если стандартная версия слишком сложная, используйте облегчённые варианты:
- Снизьте вес гантели.
- Замените подъём от плеча на жимы плечами.
- Вместо подъёмов ног к перекладине выполняйте колени к груди или подъёмы коленей в висе.
- Подтягивания с киппингом замените на прыжковые.
При травмах или ограниченной подвижности можно заменить работу на перекладине V-образными подъёмами или приседаниями, а подтягивания киппингом — тягой на кольцах.
Средний вариант
21-15-9 повторений на время:
- Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука
- Подъём коленей к груди
- Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука
- Подтягивания с прыжком
Вес снарядов:
- для женщин — 20 фунтов
- для мужчин — 35 фунтов
Для начинающих
15-12-9 повторений на время:
- Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука
- Подъём колена в висе
- Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука
- Тяга кольца
Вес снарядов:
- для женщин — 10 фунтов
- для мужчин — 15 фунтов
Совет тренера
В гимнастическом подтягивании киппингом отталкивайтесь от верхней точки, удерживая ноги под собой. Затем используйте силу тяжести, чтобы вывести тело вперёд в позицию маха.
