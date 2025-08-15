Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим гантелей
Жим гантелей
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:17

Гантель в одной руке — и за 15 минут прорабатываются сразу несколько групп мышц

Комплекс кроссфита 21-15-9 с подъёмами гантели и подтягиваниями киппингом

Сегодняшний комплекс рассчитан на тех, кто готов бросить себе вызов и при этом прокачать сразу несколько навыков. Главное условие — подобрать вес гантели так, чтобы каждое её поднятие можно было выполнить не менее десяти раз подряд без паузы.

Основная версия

Схема 21-15-9 повторений на время:

  • Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука
  • Подъём носков к перекладине
  • Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука
  • Гимнастические подтягивания киппингом

Вес снарядов:

  • для женщин — 35 фунтов
  • для мужчин — 50 фунтов

Почему это важно

В этой тренировке убран вариант подтягиваний баттерфляем. И это не случайно: подъёмы носков к перекладине и подтягивания киппингом имеют одинаковую механику движения, а значит, создают особую нагрузку.

"Если вы до сих пор делаете только баттерфляй, пришло время освоить киппинг", — отмечает тренер.

Махи киппингом встречаются не только в подтягиваниях, но и в выходах силой на перекладине или кольцах. Этот навык стоит держать в арсенале.

Масштабирование нагрузки

Если стандартная версия слишком сложная, используйте облегчённые варианты:

  • Снизьте вес гантели.
  • Замените подъём от плеча на жимы плечами.
  • Вместо подъёмов ног к перекладине выполняйте колени к груди или подъёмы коленей в висе.
  • Подтягивания с киппингом замените на прыжковые.

При травмах или ограниченной подвижности можно заменить работу на перекладине V-образными подъёмами или приседаниями, а подтягивания киппингом — тягой на кольцах.

Средний вариант

21-15-9 повторений на время:

  • Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука
  • Подъём коленей к груди
  • Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука
  • Подтягивания с прыжком

Вес снарядов:

  • для женщин — 20 фунтов
  • для мужчин — 35 фунтов

Для начинающих

15-12-9 повторений на время:

  • Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука
  • Подъём колена в висе
  • Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука
  • Тяга кольца

Вес снарядов:

  • для женщин — 10 фунтов
  • для мужчин — 15 фунтов

Совет тренера

В гимнастическом подтягивании киппингом отталкивайтесь от верхней точки, удерживая ноги под собой. Затем используйте силу тяжести, чтобы вывести тело вперёд в позицию маха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт назвала три правила безопасных тренировок без боли и перегрузок вчера в 22:26

Тренировка как чистка зубов: когда спорт превращается в нужду, а не в выбор

Привычка к тренировкам формируется всего за 21 день. Что делать в этот период, чтобы не бросить, и когда ждать первых результатов — объясняет фитнес-эксперт Елена Силина.

Читать полностью » Жим над головой: рекомендации тренеров по безопасным альтернативам вчера в 22:01

Жим над головой без боли: секрет, который меняет правила тренировки

Как тренировать силу жима над головой без боли в плечах и спине — лучшие упражнения и советы для здоровья и эффективности.

Читать полностью » Питьевой режим и питание при нагрузках — как не навредить организму во время тренировок вчера в 21:16

Выпил сок — потерял выносливость: как "полезные" продукты мешают прогрессу

Можно ли пить кофе перед фитнесом? А энергетики? Что есть до и после тренировки, чтобы не навредить? Фитнес-эксперт Елена Рябинкова — о самых частых ошибках и правильном режиме.

Читать полностью » Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества вчера в 20:17

Не позже и не раньше: идеальное время для спорта и сна

Можно ли тренироваться сразу после пробуждения? А ночью? Фитнес-эксперт Елена Рябинкова рассказывает, как грамотно совмещать спорт и сон, чтобы не навредить организму.

Читать полностью » Силовые стандарты жима лёжа для мужчин от Национальной академии спортивной медицины вчера в 19:50

Поднять и не сорваться: где проходит реальная граница мужской выносливости

Как вес тела и опыт влияют на жим лёжа? Узнайте, какие показатели считаются средними и как они соотносятся с вашим уровнем подготовки.

Читать полностью » Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов вчера в 19:10

Подтягивания без турника: упражнения, о которых знают немногие

Подтягивания не даются с первого раза? Узнайте, как тренировать спину и руки с помощью лат-пулдауна, резиновых петель и других эффективных упражнений.

Читать полностью » Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины вчера в 18:50

Офисная привычка, которая убивает гибкость — и как её обмануть

Простые движения из йоги и мобилизации, которые можно делать даже в офисе, помогут вернуть суставам свободу и снять напряжение за пару минут.

Читать полностью » Почему начинающим рекомендуют укреплять корпус перед выполнением sit-up — данные тренеров вчера в 18:10

Одно упражнение, способное изменить работу всего вашего корпуса

Почему подъёмы корпуса не лучший выбор для новичков и какие мышцы они действительно тренируют. Разбираем технику, ошибки и альтернативы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Toyota представила обновлённый Corolla Cross 2025
Еда

Рецепт сырников: как добиться пышной текстуры с помощью разрыхлителя
Еда

Как приготовить картофельную запеканку в духовке: проверенный рецепт
Культура и шоу-бизнес

Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся в новую часть "Очень страшного кино"
Еда

Италия изымает партии брокколи Bel Sapore и Vittoria из-за вспышки ботулизма
Наука и технологии

Австрийские исследователи предложили способ восстановления состояния квантовой частицы
Дом

Неподходящие места для хранения вещей в доме
Авто и мото

Omoda реализовала в России 108 тысяч машин, Jaecoo — почти 42 тысячи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru