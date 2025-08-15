Гантель в одной руке — и за 15 минут прорабатываются сразу несколько групп мышц

Сегодняшний комплекс рассчитан на тех, кто готов бросить себе вызов и при этом прокачать сразу несколько навыков. Главное условие — подобрать вес гантели так, чтобы каждое её поднятие можно было выполнить не менее десяти раз подряд без паузы.

Основная версия

Схема 21-15-9 повторений на время:

Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука

Подъём носков к перекладине

Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука

Гимнастические подтягивания киппингом

Вес снарядов:

для женщин — 35 фунтов

для мужчин — 50 фунтов

Почему это важно

В этой тренировке убран вариант подтягиваний баттерфляем. И это не случайно: подъёмы носков к перекладине и подтягивания киппингом имеют одинаковую механику движения, а значит, создают особую нагрузку.

"Если вы до сих пор делаете только баттерфляй, пришло время освоить киппинг", — отмечает тренер.

Махи киппингом встречаются не только в подтягиваниях, но и в выходах силой на перекладине или кольцах. Этот навык стоит держать в арсенале.

Масштабирование нагрузки

Если стандартная версия слишком сложная, используйте облегчённые варианты:

Снизьте вес гантели.

Замените подъём от плеча на жимы плечами.

Вместо подъёмов ног к перекладине выполняйте колени к груди или подъёмы коленей в висе.

Подтягивания с киппингом замените на прыжковые.

При травмах или ограниченной подвижности можно заменить работу на перекладине V-образными подъёмами или приседаниями, а подтягивания киппингом — тягой на кольцах.

Средний вариант

21-15-9 повторений на время:

Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука

Подъём коленей к груди

Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука

Подтягивания с прыжком

Вес снарядов:

для женщин — 20 фунтов

для мужчин — 35 фунтов

Для начинающих

15-12-9 повторений на время:

Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — правая рука

Подъём колена в висе

Подъём гантели одной рукой от плеча над головой — левая рука

Тяга кольца

Вес снарядов:

для женщин — 10 фунтов

для мужчин — 15 фунтов

Совет тренера

В гимнастическом подтягивании киппингом отталкивайтесь от верхней точки, удерживая ноги под собой. Затем используйте силу тяжести, чтобы вывести тело вперёд в позицию маха.