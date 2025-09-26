Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
La horde - Surfers riding a wave in Paea, Tahiti
La horde - Surfers riding a wave in Paea, Tahiti
© commons.wikimedia.org by Brigittebourger Brigitte Bourger is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:37

Где встать на доску: лучшие споты для сёрфинга в России и за рубежом

От Камчатки до Бали: гид по сёрф-школам, сезонам и ценам

Бурные волны, брызги и ветер в лицо, преодоление страха, первые успехи и яркие фото в соцсетях — это всё сёрфинг. Лихо прокатиться на волнах можно не только на далёких экзотических побережьях, но и на почти домашних курортах. Рассказываем про популярные споты в России и за рубежом, где можно освоить азы сёрфинга, оседлать волну и влиться в дружелюбное сообщество экстремалов.

Россия

Тихий океан, Камчатка

Халактырский пляж — единственный в России спот с настоящими океанскими волнами. Добраться сюда можно за полчаса из Петропавловска-Камчатского. Пейзаж впечатляет: чёрный вулканический песок, виды на сопки и любопытные нерпы. Волны радуют круглый год, но комфортнее кататься летом. Гидрокостюм обязателен даже в июле — вода редко теплее +18 °C. Здесь работают школы QUIKSILVER, Surfway Kamchatka, Snowave Kamchatka. Прокат комплекта — от 4 000 ₽ в день, занятие в группе — от 5 000 ₽.

Балтийское море, Калининградская область

Побережье Балтики известно штормами и стабильными волнами. С сентября по январь они особенно высокие, но новичкам лучше приезжать летом, когда волны ниже и мягче. Температура воды — до +19-21 °C. В Зеленоградске расположены König Surf Club, BALTIC SUP SURF, SURF DE CRANZ. Урок стоит около 3 000 ₽, аренда доски и гидрика — 1 600 ₽. Сёрф-кемпы с проживанием — от 61 000 ₽ за 10 дней.

Японское море, Владивосток

Сёрфинг здесь возможен круглый год, комфортнее всего с мая по октябрь. Вода летом прогревается до +20-25 °C. Для первых шагов подходят бухты Патрокл и Соболь, а на острове Русский — популярный мыс Ахлёстышева. Школа Swell обучает взрослых и детей от 6 лет. Групповой урок стоит 4 000 ₽, индивидуальный — 7 000 ₽. Аренда комплекта — 2 000 ₽ за два часа.

Охотское море, Сахалин

Кататься можно с мая по октябрь. Волны бывают не каждый день, поэтому поездку лучше планировать с запасом. Вода летом около +17 °C, высота волн — от 0,8 до 5 метров. Из популярных мест — бухта Тихая, Яблочное, Охотское и Невельск. Школы Islanders school и Snow Surf Project проводят занятия от 6 000 ₽ с трансфером и прокатом. Абонемент на три урока — около 18 000 ₽.

Белое и Баренцево море, Мурманская область

Полуостров Рыбачий и Териберка — споты для экстремалов. Волны достигают 5 метров, температура воды даже летом — не выше +11 °C. Без гидрокостюма кататься невозможно. Здесь можно встретить китов, а в свободное время наблюдать северное сияние. Школ сёрфинга нет, но ArcticSup помогает с организацией туров и консультацией по волнам.

Зарубежные споты

Индийский и Тихий океан, Бали

Остров — мекка мирового сёрфинга. Температура воды круглый год +28-29 °C, волны до трёх метров, а школ десятки. Лучший сезон — апрель-октябрь, когда восточные ветра формируют стабильные волны на западе острова. В Чангу, Куте и Семиньяке можно найти уроки с русскоязычными инструкторами. Стоимость занятия — от 15 до 60 $, аренда доски — от 10 $. Сёрф-кемпы стоят от 370 $ за неделю.

Атлантический океан, Португалия

Эрисейра — сёрф-столица страны и один из мировых заповедников волн. Рядом находится Пениши, где проходит чемпионат мира. Кататься можно круглый год, комфортнее всего — с мая по сентябрь. Вода прогревается до +19-22 °C, волны — до трёх метров. Урок стоит 30-45 $, аренда доски — 15 $ в день. Тематический лагерь обойдётся в 350-450 $ за неделю.

Сёрфинг доступен и "дома", и за границей — от океанских волн Камчатки и стабильных спотов Владивостока/Сахалина до круглогодичного Бали и европейской Эрисейры. Лето и ранняя осень — оптимальны для новичков (теплее вода и мягче волны), но почти везде нужен гидрокостюм. Бюджет стартует от ~3-5 тыс. ₽ за урок в России и от $30-60 за рубежом; лагеря дают быстрый прогресс. Главное — выбирать спот по уровню, следить за прогнозом и не экономить на безопасности и страховке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ташкент на выходные: плов, базар Чорсу и прогулки по Старому городу сегодня в 10:57

Ташкент между небом и землёй: от метро-дворца до телевышки с видом на Тянь-Шань

Как совместить романтику Дня Бабура с прогулками по Старому городу, поездкой на телевышку и шопингом в Tashkent City — маршрут на три дня.

Читать полностью » Страны для отдыха осенью без визы: направления для россиян 2025 года сегодня в 10:31

Осенний отпуск без виз: 10 стран, где море ещё тёплое и цены падают

Десять направлений, куда можно отправиться без визы в сентябре: море, солнце и экскурсии ждут тех, кто ищет отдых без лишних формальностей.

Читать полностью » 7 монастырей России для посещения: Сергиева Лавра, Оптина Пустынь, Псково-Печерский сегодня в 10:27

Семь обителей за одну поездку: где крепость, музей и духовный центр совпадают на карте

Семь монастырей России, которые впечатляют историей и архитектурой: от Сергиевой Лавры до пещерных храмов Псково-Печерской обители.

Читать полностью » Советы туристам: что положить в рюкзак для похода в сентябре и октябре сегодня в 10:18

Сентябрь и октябрь - лучшее время для походов: что положить в рюкзак

Осень — лучшее время для походов, если знать, как правильно одеться и что взять с собой. Разбираем снаряжение, еду и важные мелочи.

Читать полностью » Достопримечательности Уфы: маршрут по центру города и новые арт-пространства сегодня в 9:53

Самый зелёный миллионник России: чем Уфа удивляет гостей за один уик-энд

Как за один день увидеть главное в Уфе, а оставшееся время посвятить креативным кластерам, видам над Белой и гастрономическим открытиям — готовый маршрут с лайфхаками.

Читать полностью » Где бюджетно отдохнуть у моря в сентябре: Лазаревское, Адлер, Туапсе сегодня в 9:29

Бархатный сезон без переплат: 10 локаций у моря от Лазаревского до Лесного

Бархатный сезон у Чёрного, Азовского и Балтийского морей: выберите курорт для сентябрьского отдыха — от тихих бухт Кавказа до колоритного Дагестана.

Читать полностью » Маршрут Москва-Санкт-Петербург по М-10: что посмотреть по пути сегодня в 9:25

Как уложить М-10 в два-три дня: где ночевать, где парковаться и что не проскочить мимо

Маршрут по М-10 превращает дорогу из Москвы в Петербург в увлекательное путешествие: старинные города, усадьбы и необычные гастрономические открытия.

Читать полностью » Полный список экипировки для велопохода: от палатки и ремонта велосипеда до аптечки сегодня в 9:16

Как подготовиться к велопоходу: всё, что нужно взять с собой

Как собрать снаряжение для велопохода, чтобы не забыть важные мелочи и сделать поездку комфортной? Разбираем всё — от палатки до аптечки.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Россиянам для въезда на Шри-Ланку понадобится предварительное электронное разрешение ETA
Дом

Облагораживание территории и ремонт в загородном доме своими силами
Еда

Куриная печень в беконе сохраняет сочность при запекании в духовке
Культура и шоу-бизнес

Лиам Хемсворт рассказал, почему избегает соцсетей после замены Генри Кэвилла в "Ведьмаке"
Дом

Из каких материалов делают мебель: дерево, ДСП, МДФ, пластик, металл и стекло
Питомцы

Кошки могут прыгать с высоты благодаря особой структуре позвоночника
Питомцы

Ветеринары назвали критические ошибки начинающих владельцев бородатой агамы
Наука

Эволюция кожи связана с появлением гена Slurp1 у животных — подчеркнул китайский исследователь доктор Тинг Чен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet