Где встать на доску: лучшие споты для сёрфинга в России и за рубежом

Бурные волны, брызги и ветер в лицо, преодоление страха, первые успехи и яркие фото в соцсетях — это всё сёрфинг. Лихо прокатиться на волнах можно не только на далёких экзотических побережьях, но и на почти домашних курортах. Рассказываем про популярные споты в России и за рубежом, где можно освоить азы сёрфинга, оседлать волну и влиться в дружелюбное сообщество экстремалов.

Россия

Тихий океан, Камчатка

Халактырский пляж — единственный в России спот с настоящими океанскими волнами. Добраться сюда можно за полчаса из Петропавловска-Камчатского. Пейзаж впечатляет: чёрный вулканический песок, виды на сопки и любопытные нерпы. Волны радуют круглый год, но комфортнее кататься летом. Гидрокостюм обязателен даже в июле — вода редко теплее +18 °C. Здесь работают школы QUIKSILVER, Surfway Kamchatka, Snowave Kamchatka. Прокат комплекта — от 4 000 ₽ в день, занятие в группе — от 5 000 ₽.

Балтийское море, Калининградская область

Побережье Балтики известно штормами и стабильными волнами. С сентября по январь они особенно высокие, но новичкам лучше приезжать летом, когда волны ниже и мягче. Температура воды — до +19-21 °C. В Зеленоградске расположены König Surf Club, BALTIC SUP SURF, SURF DE CRANZ. Урок стоит около 3 000 ₽, аренда доски и гидрика — 1 600 ₽. Сёрф-кемпы с проживанием — от 61 000 ₽ за 10 дней.

Японское море, Владивосток

Сёрфинг здесь возможен круглый год, комфортнее всего с мая по октябрь. Вода летом прогревается до +20-25 °C. Для первых шагов подходят бухты Патрокл и Соболь, а на острове Русский — популярный мыс Ахлёстышева. Школа Swell обучает взрослых и детей от 6 лет. Групповой урок стоит 4 000 ₽, индивидуальный — 7 000 ₽. Аренда комплекта — 2 000 ₽ за два часа.

Охотское море, Сахалин

Кататься можно с мая по октябрь. Волны бывают не каждый день, поэтому поездку лучше планировать с запасом. Вода летом около +17 °C, высота волн — от 0,8 до 5 метров. Из популярных мест — бухта Тихая, Яблочное, Охотское и Невельск. Школы Islanders school и Snow Surf Project проводят занятия от 6 000 ₽ с трансфером и прокатом. Абонемент на три урока — около 18 000 ₽.

Белое и Баренцево море, Мурманская область

Полуостров Рыбачий и Териберка — споты для экстремалов. Волны достигают 5 метров, температура воды даже летом — не выше +11 °C. Без гидрокостюма кататься невозможно. Здесь можно встретить китов, а в свободное время наблюдать северное сияние. Школ сёрфинга нет, но ArcticSup помогает с организацией туров и консультацией по волнам.

Зарубежные споты

Индийский и Тихий океан, Бали

Остров — мекка мирового сёрфинга. Температура воды круглый год +28-29 °C, волны до трёх метров, а школ десятки. Лучший сезон — апрель-октябрь, когда восточные ветра формируют стабильные волны на западе острова. В Чангу, Куте и Семиньяке можно найти уроки с русскоязычными инструкторами. Стоимость занятия — от 15 до 60 $, аренда доски — от 10 $. Сёрф-кемпы стоят от 370 $ за неделю.

Атлантический океан, Португалия

Эрисейра — сёрф-столица страны и один из мировых заповедников волн. Рядом находится Пениши, где проходит чемпионат мира. Кататься можно круглый год, комфортнее всего — с мая по сентябрь. Вода прогревается до +19-22 °C, волны — до трёх метров. Урок стоит 30-45 $, аренда доски — 15 $ в день. Тематический лагерь обойдётся в 350-450 $ за неделю.

Сёрфинг доступен и "дома", и за границей — от океанских волн Камчатки и стабильных спотов Владивостока/Сахалина до круглогодичного Бали и европейской Эрисейры. Лето и ранняя осень — оптимальны для новичков (теплее вода и мягче волны), но почти везде нужен гидрокостюм. Бюджет стартует от ~3-5 тыс. ₽ за урок в России и от $30-60 за рубежом; лагеря дают быстрый прогресс. Главное — выбирать спот по уровню, следить за прогнозом и не экономить на безопасности и страховке.