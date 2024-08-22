Мужчина, заказывая клининг, не ожидал, что рабочие найдут останки его матери

Во время уборки дома в японской префектуре Киото сотрудники клининговой компании обнаружили останки женщины, которая пропала десять лет назад. Об этом сообщила газета SCMP.

Житель Киото готовился к переезду из-за смены работы. Он решил привести в порядок четырёхкомнатный дом, который был сильно запущен. В последние годы мужчина жил там один: после исчезновения его матери отец скончался, а сестра уехала на заработки.

Через три часа после начала уборки клинеры обнаружили под старыми одеялами и постельным бельём человеческие останки. Мужчина немедленно сообщил об этом в полицию. Правоохранительные органы подтвердили, что найденные останки принадлежат его пропавшей матери.

Мужчина предположил, что его мать скончалась в своей комнате, и никто этого не заметил, потому что она часто уходила из дома на несколько дней без предупреждения и мало общалась с окружающими.

Запах разложения не привлёк внимания из-за сильной загрязнённости дома. Причина смерти женщины, а также дальнейшие шаги в расследовании остаются неизвестными.

Фото: From Wikimedia Commons/ Marius Iordache (public domain)