Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Клининговая служба при уборке нашла останки умершей 10 лет назад женщины
  1. Главная
  2. Происшествия

Мужчина, заказывая клининг, не ожидал, что рабочие найдут останки его матери

Клининговая служба при уборке нашла останки умершей 10 лет назад женщины

Во время уборки дома в японской префектуре Киото сотрудники клининговой компании обнаружили останки женщины, которая пропала десять лет назад. Об этом сообщила газета SCMP.

Житель Киото готовился к переезду из-за смены работы. Он решил привести в порядок четырёхкомнатный дом, который был сильно запущен. В последние годы мужчина жил там один: после исчезновения его матери отец скончался, а сестра уехала на заработки.

Через три часа после начала уборки клинеры обнаружили под старыми одеялами и постельным бельём человеческие останки. Мужчина немедленно сообщил об этом в полицию. Правоохранительные органы подтвердили, что найденные останки принадлежат его пропавшей матери.

Мужчина предположил, что его мать скончалась в своей комнате, и никто этого не заметил, потому что она часто уходила из дома на несколько дней без предупреждения и мало общалась с окружающими.

Запах разложения не привлёк внимания из-за сильной загрязнённости дома. Причина смерти женщины, а также дальнейшие шаги в расследовании остаются неизвестными.

Фото: From Wikimedia Commons/ Marius Iordache (public domain)

Мир

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Читать полностью
Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Юный ирландский наемник, Алекс Рыжук, отправившийся на Украину воевать за нее в составе ВСУ, исчез без вести в зоне боевых действий на востоке страны несколько недель назад. Его судьба, по информации ирландской газеты Irish Examiner, предположительно, трагична.

Читать полностью

Общество

РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ

РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ

Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.

Читать полностью
Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.

Читать полностью

Новости