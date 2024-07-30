Украина выразила готовность урегулировать вопросы, связанные с транзитом российской нефти в Словакию, если последняя воспользуется механизмами, предусмотренными соглашением об ассоциации с Евросоюзом, передал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак информационному агентству Reuters.

Ранее стало известно, что министерство экономики Словакии подтвердило прекращение поставок нефти от компании "Лукойл" из-за того, что Украина приостановила её транзит через свою территорию. В министерстве указали, что "Лукойл" оказался в санкционном списке Украины. Также было отмечено, что завод Slovnaft нашел альтернативного поставщика российской нефти, в то время как обсуждение сложившейся ситуации продолжается между энергетическими ведомствами двух стран. Андарак заявил, что Украина готова к решению возникших проблем на экспертном уровне, если Словакия активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации.

Согласно информации от правительства Словакии, ограничения, установленные Киевом на транзит нефти "Лукойла", привели к тому, что завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, стал получать на 40% меньше нефти, чем ему необходимо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее высказывался о том, что ограничения, введенные Украиной на транзит российской нефти, нанесут ущерб самой Украине. Он подчеркнул, что Slovnaft, зависящий от поставок российской нефти, является крупным поставщиком дизельного топлива на Украину, и поставки этого топлива, вероятно, будут прекращены. Фицо уже дважды обсуждал эту проблему с премьером Украины, стремясь к скорейшему её разрешению.

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