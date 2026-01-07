Кино вместо сериалов: почему москвичи идут смотреть Кубанских казаков на большом экране

В Москве в январе проходит настоящий праздник для поклонников классического кино — на большом экране показывают легендарные советские мюзиклы. Киносеансы доступны для всех желающих и проходят в кинотеатре Культурного центра "Зотов". Об этом сообщает Time Out.

Советская музыкальная классика на большом экране

Киномарафон стартовал 1 января и продлится до 31 числа. В программу вошли как культовые фильмы, знакомые нескольким поколениям зрителей, так и менее очевидные музыкальные картины, раскрывающие жанр с лирической и драматической стороны.

Организаторы отмечают, что при составлении репертуара учитывали праздничное настроение января. Зрителям предлагают не только легкие и сказочные истории, но и фильмы, которые заставляют задуматься и по-новому взглянуть на советское кинонаследие.

Какие фильмы можно увидеть

В рамках показов зрители смогут вновь увидеть на большом экране такие известные ленты, как:

"Обыкновенное чудо"

"Чародеи"

"Новогодние приключения Маши и Вити"

"Кубанские казаки"

"Романс о влюбленных"

"Король-олень"

"31 июня"

"Мэри Поппинс, до свидания"

Часть программы уже была представлена публике. В январе зрителям показали любимые музыкальные мультфильмы — "Бременские музыканты", "Голубой щенок" и "Летучий корабль", а также новогоднюю классику Эльдара Рязанова — "Карнавальная ночь".

Редкий кинопоказ спустя полвека

Отдельным событием стал уникальный сеанс фильма-сказки "Приключения Буратино", который продемонстрировали с оригинальной 35-миллиметровой пленки. Этот показ стал первым за последние 50 лет после единственной премьеры картины.

Почему стоит пойти

Показы советских мюзиклов в "Зотове" — это редкая возможность увидеть знакомые фильмы в киноформате, погрузиться в атмосферу эпохи и вспомнить, каким было отечественное музыкальное кино. Для многих зрителей это не только культурное событие, но и повод для ностальгии и семейного похода в кино.