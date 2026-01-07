Кино вместо сериалов: почему москвичи идут смотреть Кубанских казаков на большом экране
В Москве в январе проходит настоящий праздник для поклонников классического кино — на большом экране показывают легендарные советские мюзиклы. Киносеансы доступны для всех желающих и проходят в кинотеатре Культурного центра "Зотов". Об этом сообщает Time Out.
Советская музыкальная классика на большом экране
Киномарафон стартовал 1 января и продлится до 31 числа. В программу вошли как культовые фильмы, знакомые нескольким поколениям зрителей, так и менее очевидные музыкальные картины, раскрывающие жанр с лирической и драматической стороны.
Организаторы отмечают, что при составлении репертуара учитывали праздничное настроение января. Зрителям предлагают не только легкие и сказочные истории, но и фильмы, которые заставляют задуматься и по-новому взглянуть на советское кинонаследие.
Какие фильмы можно увидеть
В рамках показов зрители смогут вновь увидеть на большом экране такие известные ленты, как:
-
"Обыкновенное чудо"
-
"Чародеи"
-
"Новогодние приключения Маши и Вити"
-
"Кубанские казаки"
-
"Романс о влюбленных"
-
"Король-олень"
-
"31 июня"
-
"Мэри Поппинс, до свидания"
Часть программы уже была представлена публике. В январе зрителям показали любимые музыкальные мультфильмы — "Бременские музыканты", "Голубой щенок" и "Летучий корабль", а также новогоднюю классику Эльдара Рязанова — "Карнавальная ночь".
Редкий кинопоказ спустя полвека
Отдельным событием стал уникальный сеанс фильма-сказки "Приключения Буратино", который продемонстрировали с оригинальной 35-миллиметровой пленки. Этот показ стал первым за последние 50 лет после единственной премьеры картины.
Почему стоит пойти
Показы советских мюзиклов в "Зотове" — это редкая возможность увидеть знакомые фильмы в киноформате, погрузиться в атмосферу эпохи и вспомнить, каким было отечественное музыкальное кино. Для многих зрителей это не только культурное событие, но и повод для ностальгии и семейного похода в кино.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru