XXI кинофестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" не потерял статуса "международный": в программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин, сообщил на пресс-конференции председатель отборочной комиссии кинофестиваля Петр Шепотинник. Помимо отечественных режиссеров, свой дебют получат профессионалы из Аргентины, Тайваня, Франции, Индии, Ирана, Японии.

"Мы не позволяем отселить русскую культуру, эти люди увидят наши фильмы и нашу большую российскую программу, а также фильмы со всего мира программа очень представительная, у нас прекрасные фильмы со всего света дебютных режиссеров", - подчеркнула вице-президент кинофестиваля Мария Зверева

Международный кинофестиваль "Дух Огня" традиционно пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - с 3 по 6 марта. Проект был задуман и воплощен в жизнь в 2003 году кинорежиссером Сергеем Соловьевым.