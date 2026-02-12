Запускают желудок: эти крупы полезнее привычных гарниров

Овсянка, киноа и булгур могут превосходить гречку и рис по содержанию клетчатки, белка и микроэлементов, отметила диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. В беседе с NewsInfo специалист рассказала, какие крупы обязательно стоит включать в рацион.

Для максимальной пользы рацион должен быть разнообразным и включать разные виды круп, отметила нутрициолог.

"Это не только гречка, рис, можно включать в рацион овсянку, она богата белком, витаминами группы B, PP, Е, минералами, такими как магний, фосфор, кальций, железо. В ней много пищевых волокон, что способствует снижению уровня холестерина и всасыванию лишних вредных жиров", — рассказала Русакова.

По ее словам, перловая и ячневая крупы содержат белок, витамины и минералы, благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт и надолго обеспечивают чувство сытости.

"Пшённая каша тоже прекрасна на вкус, содержит белки, углеводы, железо, фтор, магний, марганец, хорошо влияет на моторику кишечника. Булгур сейчас достаточно разрекламированная крупа, является одним из лидеров по содержанию клетчатки. В ней много сложных углеводов, белок растительный, который подходит для людей с нарушениями углеводного обмена", — пояснила специалист.

Отдельно специалист выделила киноа и кукурузную крупу, которые не содержат глютена и могут быть включены в рацион людей с непереносимостью этого компонента.

"Киноа не содержит глютен, поэтому людям, у которых есть аллергические реакции или пищевая непереносимость можно включать в свой рацион данный вид крупы. Кукурузная крупа содержит также углеводы, растительные белки, витамины группы B, железо, селен", — пояснила эксперт.

В то же время она напомнила, что крупяные блюда достаточно калорийны, особенно при добавлении молока, масла и сахара. По ее словам, людям с избыточной массой тела и склонностью к набору веса следует употреблять такие гарниры с осторожностью и избегать их в вечернее время.